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美軍20年空襲9萬次  趙立堅：美向平民投彈是什麼人權？

國情動向 19:23 2021/09/15

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美軍20年空襲9萬次  趙立堅：美向平民投彈是什麼人權？

內地《環球時報》在中國外交部例行記者會上提問說，美軍近20年來在敘利亞、伊拉克、 阿富汗等多國發動空襲超過9萬次，中方有何看法時。中國外交部發言人趙立堅回應時，譴責美軍向平民開槍、投彈時，保護的是什麼人權？

趙立堅細數美軍在海外犯下的人權罪行包括， 美國以虛假情報策動戰爭，造成慘痛人權災難，美國以一小瓶洗衣粉作為化學武器「證據」 發動伊拉克戰爭，以「白頭盔」組織擺拍影片為「證據」空襲敘利亞。

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在建國240多年歷史中，美國只有16年沒有打仗，從二戰結束到2001年，世界上153個地區發生248次武裝衝突，其中美國發起201場，佔比超過80%，自2001年以來，美國非法發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，數千萬人流離失所。

趙立堅談歷史：美以一瓶洗衣粉  發動伊拉克戰爭

趙立堅說，美國以反恐之名大肆殺戮平民，欠下累累血債，2001年以來，在美國發動戰爭中遇難的平民約33.5萬。就在從阿富汗撤離前，美軍以反恐為由對一處民居進行空襲，造成10名平民遇難，其中包括2歲的孩子。

【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題

「不吃這一套」 趙立堅：美沒資格從實力地位與中國打交道

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在2005年震驚世界的伊拉克阿迪塞鎮事件中，美軍僅因一人遇襲就大開殺戒，無差別射殺24名伊拉克平民，包括老人婦女和幼兒，其殘暴血腥令人髮指，2017年美對敘利亞拉卡發動所謂「最精確的空襲」，導致大量平民喪生，一名前美軍士兵表示，美軍的無人機襲擊純粹是「為了殺戮而殺戮」。

「美非法發動戰爭和軍事行動  造成逾80萬人死亡」

趙立堅說，美國大搞單邊制裁，嚴重危及有關國家民眾人權，新冠肺炎疫情發生以來，美國對單邊強制措施的使用不減反增，導致伊朗、古巴、委內瑞拉、敘利亞等被制裁國家防疫物資短缺，糧食供應不足，受教育和獲得資訊的管道受限，人道主義援助受阻，這些未經安理會授權的單邊強制措施，給當地民眾生存和發展帶來深重災難。

趙立堅指，事實鐵證如山，公道自在人心，令人感到可笑的是，美國動輒就打「保護人權」的旗號，美國發動侵略戰爭時，保護的是什麼人權？美國軍隊向平民開槍、投彈時，保護的是什麼人權？美國揮舞制裁大棒時，保護的又是什麼人權？

趙立堅論全球頭號黑客：如美自稱第二 沒人敢稱第一

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責任編輯：鄧國強

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