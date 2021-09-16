▲ 四川瀘州市6級地震 至少3死60傷

四川瀘州市瀘縣今日（16日）凌晨發生6級地震，人民日報消息，截至上午8時30分，地震已造成至少3人死亡，60人受傷，其中3人重傷；轉移6904人，縣城緊急避難場所（含玉街）安置10281人。

據中國地震台網測定，地震發生於今日凌晨4時33分，震央位於四川瀘州市瀘縣（北緯29.20度，東經105.34度），震源深度約10公里，屬淺層地震；成都及重慶等地都明顯感受到震動。至4時55分，瀘縣再錄得2.8級餘震，震源深度15公里。

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目前瀘縣全縣居民房屋倒塌35處、嚴重損壞188間，1處車站受損，此外，瀘縣8個通訊基站受損，導致500戶個人用戶信號中斷。受地震影響，綿瀘高鐵內江至瀘州區間線路已經關停封閉，各區間線路進入檢查維修狀態，瀘州至成都最早班線已停止運行；成渝高鐵等11條路線今日11時前始發的動車，也全部停運。

瀘縣已經出動20個鎮（街道）常備應急隊伍共3862人，省、市、縣派出專業救援力量7支，共220人趕到現場進行救援。

專家：更大地震可能性不大 餘震料將持續

瀘州市亦已啟動一級應急響應，市應急委共調集消防救援隊伍、綜合應急救援隊伍、醫療救護、電力、通信、交通、113地質隊、135地質隊、武警、民兵等搶險救援力量2900餘人137車4輛巡邏艇在災區全力開展救援。

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省應急指揮中心已調成都、宜賓、自貢、內江等地消防救援力量約160人趕赴瀘縣救援。應急管理部啟動地震應急三級響應，派出由中國地震局副局長帶隊的工作組趕赴現場指導抗震救災工作。

有專家分析，該區域近期發生更大地震的可能性不大，但餘震仍將持續一段時間；截至今日早上6時，震區尚未錄得黎克特制3級以上餘震，而震央附近地區抗震涉及防裂度為6-7度，後續地震造成建築物嚴重破壞的可能性不大，但仍應注意後續餘震的防範工作。

責任編輯：易燕丹

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