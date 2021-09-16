四川瀘州6級地震增至3死88傷 酒廠200多噸高濃度白酒洩漏（第二版）

▲ 四川瀘州市6級地震 至少3死60傷

四川瀘州市瀘縣今日（16日）凌晨發生6級地震，成都及重慶等地都明顯感受到震動。央視新聞報道，截至中午11時，已造成至少3人死亡，88人受傷，其中3人重傷。當局緊急疏散超過7萬人，3千2百多人轉往安置點暫住。

（更新傷亡數字及瀘州情況）

據中國地震台網測定，地震發生於今日凌晨4時33分，震央位於四川瀘州市瀘縣（北緯29.20度，東經105.34度），震源深度約10公里，屬淺層地震。至4時55分，瀘縣再錄得2.8級餘震，震源深度15公里。

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大量房屋受損 有酒廠倉庫白酒洩漏

初步統計，地震造成瀘縣兩萬多間房屋倒塌及損毀，兩萬戶停電，37個基站斷站。另外，瀘縣客運站因牆壁裂開而封閉，瀘縣高鐵站多班列車停運，學校停課。

四川消防消息稱，受地震影響，當地陳年窖酒業有限公司儲酒倉庫有170餘個陶瓷罐受損破裂，200多噸高濃度白酒洩漏。由於高濃度白酒屬易燃物料，遇上零星火花恐引發爆燃等二次災害。當地消防人員接報到場後，對洩漏白酒持續射水稀釋。截至中午12時，相關洩漏事故已處置完畢。

應急管理部啟動地震應急三級響應，派出由中國地震局副局長帶隊的工作組，趕赴現場指導抗震救災工作。四川省應急指揮中心展開視像會議，聯同多地的消防救援隊伍，共調派逾5000人到瀘縣參與救援，救災核災工作正緊張進行中。

專家：更大地震可能性不大 餘震料將持續

此外，根據瀘州應急管理消息，地震發生後，瀘州市已啟動一級應急響應，市應急委共調集消防救援隊伍、綜合應急救援隊伍、醫療救護、電力、通信、交通、113地質隊、135地質隊、武警、民兵等搶險救援力量2900餘人137車4輛巡邏艇在災區全力開展救援。

瀘縣亦已經出動20個鎮（街道）常備應急隊伍共3862人，省、市、縣派出專業救援力量7支，共220人趕到現場進行救援。

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有專家分析，該區域近期發生更大地震的可能性不大，但餘震仍將持續一段時間；截至今日早上6時，震區尚未錄得黎克特制3級以上餘震，而震央附近地區抗震涉及防裂度為6-7度，後續地震造成建築物嚴重破壞的可能性不大，但仍應注意後續餘震的防範工作。

責任編輯：易燕丹

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