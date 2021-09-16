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德國稱中國拒絕德軍艦停靠 外交部回應（第二版）

國情動向 19:33 2021/09/16

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德國外交部周三（15日）表示，中國拒絕德國一艘軍艦停靠中國港口。中國外交部發言人趙立堅今日表示，希望域外國家尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，發揮建設性的作用。

*19：33 新增中國外交部回應

綜合外媒報道，德國外交部發言人表示，中國在經過考慮後，拒絕德國海軍拜仁號護衛艦（Bayern，又譯巴伐利亞號）停靠中國港口的申請，但未有透露是哪個中國港口。

趙立堅今日在外交部例行記者上回應稱，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。但近年來個別大國為維護霸權，頻頻打著維護航行自由的旗號，派遣軍機軍艦到南海耀武揚威，挑起事端，在海洋等問題上蓄意製造矛盾。

他表示，中方維護國家領土主權和海洋權益的決心堅定不移，將繼續通過協商談判，同有關當事國妥善處理分歧。希望域外國家尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，發揮建設性的作用。中方重視發展中德全方位戰略夥伴關係，包括兩軍合作，願在相互尊重，增進互信基礎上開展友好交流，希望有關方面為此創造良好氛圍。

料年底穿越南海

拜仁號上月啟程前往印太地區，預計將於12月中穿越南海，將是2002年以來第一艘穿越該地區的德國軍艦。

柏林方面曾稱，此次航行旨在強調德國不接受中國的領土主張的事實。

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）曾表示，希望現有的法律得到尊重，海上航線可以自由航行，開放的社會得到保護，且貿易遵循公平的規則。該艦預計不會穿越台海。

德軍艦計劃穿越南海 美稱此舉支持國際秩序

習近平與默克爾通電 冀德方推動歐盟堅持正確對華政策

責任編輯：林佩怡

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