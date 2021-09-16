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【中國經濟】發改委：及時出台必要政策措施 防出現大起落

經濟脈搏 11:58 2021/09/16

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中國8月宏觀經濟數據走弱，昨日公布的工業、消費、投資增速全面遜預期，外界關注政策如何穩增長。國家發改委今日表示，近期中國經濟指標增速出現一定波動，主要受基數效應、疫情災情及一些結構性、周期性因素影響，從累計增速和兩年平均增速看，中國主要經濟指標增速大體保持穩定。

發改委綜合司副司長李慧指出，將加強跨週期調節，及時出台必要政策措施，夯實經濟穩定恢復發展的基礎，防止出現大的起落，避免短期波動影響長期向好的基本面，保持經濟運行在合理區間。

【中國經濟】內地8月消費、投資、工業增速全線遜預期

內地8月消費遠遜預期 福建疫情下9月料仍受拖累

李慧在發改委新聞發布會上表示，近期部分地區出現疫情、洪澇災害，而7、8月本身就是暑期消費旺季，旅遊住宿、交通運輸、批發零售等一些接觸型聚集型行業出現不同程度回落，部分消費領域和服務業增長放緩，部分地方投資進度受到一定影響。

李慧強調，在基數效應作用下，一些月份部分指標增幅或會波動，但兩年平均增速將總體保持穩定，有信心、有能力、有條件完成全年經濟社會發展各項目標任務。

消費形容方面，李慧以3句話來概括。一是總體穩步恢復，二是短期局部承壓，三是長期穩定向好。目前看有關衝擊還是暫時性、局部性，總體上還在可控範圍。後期隨著疫情得到有效控制和促消費政策進一步發力，消費將繼續保持恢復性增長。

未雨綢繆 保持合理政策空間

另外，李慧表示，當前國內外經濟形勢錯綜複雜，做好宏觀政策跨週期調節意義重大。受疫情影響，去年中國季度間經濟增速波動較大，在今年形成基數效應，需要跨週期調節防止增速大幅波動，使兩年平均增速、環比增速盡可能平穩並保持在合理區間。

而為應對國際宏觀政策周期變化，中國也要主動謀劃、未雨綢繆，制定好宏觀政策。同時，為有效應對國內外重大風險挑戰，政策調節要增強前瞻性和有效性，注重保持合理政策空間，加強政策預研儲備，保持經濟中長期平穩健康運行。

靈活精準流動性調節 助力中小企

下一步，當局將密切跟蹤經濟走勢變化，繼續加強跨週期調節，統籌做好今明兩年，以及今年三四季度政策設計和銜接，及時出台必要政策措施，夯實經濟穩定恢復發展的基礎，防止出現大的起落，避免短期波動影響長期向好的基本面，保持經濟運行在合理區間。

在加大宏觀政策落實方面，提升財政政策效能，加快全年3.65萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，推進重大工程、基本民生項目盡快形成實物工作量。綜合運用多種貨幣政策工具，靈活精準開展流動性調節，助力中小企業和困難行業恢復發展。

同時，充分挖掘國內市場潛力，又大力支持實體經濟發展，落實好新增3000億元支小再貸款額度政策，支持地方法人銀行向小微企業和個體工商戶發放貸款。繼續開展清理拖欠中小微企業賬款專項行動。研究和適時出台部分惠企政策到期後接續政策，提高應對困難挑戰的能力。

中國增3000億元再貸款額度撐小微企業 短期降準機會減

責任編輯：林佩怡

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