小S徐熙娣因一事發文感謝陸國台辦 微博網民：你受苦了！（組圖）

大陸國台辦就在大陸正常發展的台灣藝人被網絡炒作一事發聲，指會深入調查、處理。日前被貼「台獨」標籤的小S徐熙娣在微博上表示，感謝國台辦再次幫忙澄清她不是台獨。

昨日的國台辦例行記者會上，當被問及一些大陸博主專以攻擊台灣「搏眼球」吸引粉絲獲得個人利益，挑起兩岸民間對立，傷害兩岸民間情感，發言人朱鳳蓮回應稱，大陸始終支持台灣藝人赴陸發展。近期接連發生在大陸正常發展的台灣藝人被網絡炒作，不由得讓兩岸民眾高度懷疑，是不是台灣有些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係。

她指，接連發生炒作事件，「背後肯定有原因，我們會深入調查、處理。」在網絡上，讓更多兩岸民眾能夠客觀認識彼此，確實是國台辦要做的工作，也是要深入貫徹中央對台工作，讓兩岸民眾消除之前不了解甚至誤解，「我們確實需繼續努力」。

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稍早前，小S在東京奧運期間，於Instagram發文稱「邀國手吃飯」遭大陸網民圍剿「台獨」，小S於8月5日在微博發文否認，「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝 健康、平安」。

國台辦記者會之後，沉默了一段時間的小S於當晚再發微博稱，「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止。祝大家中秋團圓快樂。 」對此，網民紛紛評論稱「想你了」，「你受苦了」。

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責任編輯：尹航

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