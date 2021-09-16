【新冠疫苗】安徽多名孕婦「被接種」 社區「留針」為名谷數

▲ 安徽多名孕婦「被接種」 社區「留針」為名谷數

內地推進新冠疫苗接種之際，近日安徽省六安市多名孕婦和家屬反映，孕婦還未打針，其健康碼卻顯示「已接種」。內地傳媒引述社區回應稱，是以「留針」為名，將未打針人群登記成已接種，更有幹部聲言有接種指標「壓力較大」，達不到會扣人工。當地昨通報，已安排核查整改，將及時公布相關情況。

據新京報報道，六安市一名居民在網絡平台反映，妻子的疫苗接種記錄與實際情況不符。他指出，妻子因懷孕還未接種新冠疫苗，但健康碼卻顯示已接種。經媒體調查發現，這並非個例，當地有多名孕婦遇到相同情況。她們均表示，對此並不知情，且擔心會影響產後的正常接種。

六安市金安區和裕安區的多個社區工作人員接受查詢時表示，確實存在這種操作，是以「留針」的名義，將實際未接種新冠疫苗的人群登記成已接種。

據稱有接種指標 達不到扣幹部人工

社區工作人員指出，「只需要提供姓名、身份證號碼和手機號，不需要本人到場，這邊就能操作。當天把信息提交上去，第二天就能通過健康碼查詢到接種信息。」他還解釋稱，相關操作不會影響以後疫苗接種，「可以等生完孩子再考慮，兩年內都有效。」

▲ 安徽六安市一名居民表示，妻子因懷孕還未接種新冠疫苗，卻查詢到接種紀錄。（新京報圖片）

金安區一名社區工作人員還指出，除孕婦和處於哺乳期的婦女外，患有疫苗接種禁忌症的病人等部分未接種人群，社區在前期排查疫苗接種群體的時候，已掌握他們的情況。雖然現在提前將部分人群登記成「已接種」，但是社區居委會和疫苗接種點都留有額外的檔案記錄。

六安市裕安區社區幹部王丹表示，今年8月，上級部門通過大數據調取因各種原因未接種疫苗的人群信息，並分配到各社區，「上面就說可以把這部分人群先登記成已接種。」

王丹坦言，登記這些與實際不符的接種記錄並不難。社區與疫苗接種點溝通後，工作人員會辦理疫苗出庫手續；當然這些實際未使用的疫苗，還會繼續留在疫苗接種點保存。

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六安市一名街道辦幹部則指出，六安是人口流出型城市，戶籍人口中很多在外地就業，疫苗自然也就在外地接種，導致六安本地疫苗接種量達不到要求。出現「留針」這種先登記的情況，是因為基層幹部有接種指標，壓力較大，「完不成的話，單位會按照相應比例扣除當月績效工資。」

目前，經多方投訴，幾名受影響孕婦的疫苗接種記錄均已刪除，不過健康碼首頁還會顯示她們已經接種疫苗，只是點擊疫苗接種查詢一欄，查詢不到詳細的接種記錄。

據安徽省六安市政府網站消息，六安市疫情防控辦公室就事件回應稱，已安排核查整改，核查整改情況將及時公佈。

責任編輯：易燕丹

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