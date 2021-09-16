內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」

內地房地產調控持續升級之際，土地市場也遇寒流，多地第二批集中供地頻現流拍，開發商拿地溢價率亦明顯降低，多幅地皮甚至以底價成交。

分析指出，在房企「三道紅線」、銷售數據開始回落等下，房企資金壓力較大；近期房企債務和經營壓力大的案例不斷增多，房企各類擔憂增加，拿地意願減弱，有傳媒更形容房企集體「躺平」。

第二批集中供地 多幅流拍或底價成交

內地「第一財經」報道，截至周三（15日）中午12時，杭州第二批集中供地10宗競品質地塊報名截止，有9宗地皮報名未達標，相當於提前宣告流拍。報道指出，連續天量賣地4年的杭州，首在土拍市場受到冷遇。

遼寧瀋陽和安徽合肥兩座省會城市的第二次集中供地，都有過半數地皮提前「流拍」。周三下午，瀋陽46幅地皮報名截止，24幅地塊被宣布提前停止交易；合肥也宣布，原定周五（17日）開拍的17幅地皮，僅剩下8宗將如期出讓。

内地8月70城房價指數同比漲幅縮至4.2% 為今年1月以來新低

【恒大危機】 標普下調信用評級至「CC」 展望「負面」 恒大流動性或已枯竭

【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況

此外，成都昨賣地19宗，其中15宗地皮沒有競價過程，直接零溢價成交，不復首輪集中供地70多間房企搶地的火熱場面。

另據《每日經濟新聞》，上周第二批集中土拍中，青島推出87宗地，8幅終止成交，72幅底價成交；濟南76幅地全以底價成交；天津推出61宗地皮，其中19幅停牌，流拍2宗，31宗底價成交，9宗溢價，平均溢價率僅0.6%。福州推出26幅地，7宗臨時取消出讓，2宗流拍，10幅地皮溢價率15%，3幅低於5%。

第二批集中土拍明顯降溫，與調整後的集中土拍規則有關。上月多城中止二輪供地，據報自然資源部曾召開閉門會議，要求各城第二次集中供地的宅地溢價率不得超15%，且不得提高起拍價。「第一財經」指出，置身嚴格調控大環境中的房企，多數選擇了「躺平」。

分析：房企債務經營壓力大

《證券日報》引述紅塔證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖分析，在房企「三道紅線」、房地產信貸集中度壓力、非標監管、房企發債難等諸多因素作用下，房企外部融資受限，而前期房企資金鍊又主要靠預收款支撐，但房地產銷售數據也開始回落，令房企資金壓力較大，進而減少拿地和新開工。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，土拍市場中，房企「躺平」現象值得重點關注，近期房企債務壓力和經營壓力大的案例不斷增多，房企各類擔憂增加，拿地意願減弱，對各城土地供應目標的完全構成較大挑戰。

國家統計局發言人付凌暉表示，一些大型房地產企業生產運營過程中出現了一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。而房地產市場運行方面，今年以來，隨著各地堅持「房住不炒」，持續穩房價、穩地價、穩預期，整體運行保持平穩態勢。

中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間

【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭 叫客人「明年再來」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁