  • 29°C
香港時間 : 2021916日 (四) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」

經濟脈搏 13:22 2021/09/16

分享：

內地房地產調控持續升級之際，土地市場也遇寒流，多地第二批集中供地頻現流拍，開發商拿地溢價率亦明顯降低，多幅地皮甚至以底價成交。

分析指出，在房企「三道紅線」、銷售數據開始回落等下，房企資金壓力較大；近期房企債務和經營壓力大的案例不斷增多，房企各類擔憂增加，拿地意願減弱，有傳媒更形容房企集體「躺平」。

第二批集中供地 多幅流拍或底價成交

內地「第一財經」報道，截至周三（15日）中午12時，杭州第二批集中供地10宗競品質地塊報名截止，有9宗地皮報名未達標，相當於提前宣告流拍。報道指出，連續天量賣地4年的杭州，首在土拍市場受到冷遇。

遼寧瀋陽和安徽合肥兩座省會城市的第二次集中供地，都有過半數地皮提前「流拍」。周三下午，瀋陽46幅地皮報名截止，24幅地塊被宣布提前停止交易；合肥也宣布，原定周五（17日）開拍的17幅地皮，僅剩下8宗將如期出讓。

内地8月70城房價指數同比漲幅縮至4.2% 為今年1月以來新低

【恒大危機】 標普下調信用評級至「CC」 展望「負面」 恒大流動性或已枯竭

【恒大危機】傳中央委派工作組進駐恒大 摸底調查財務狀況

此外，成都昨賣地19宗，其中15宗地皮沒有競價過程，直接零溢價成交，不復首輪集中供地70多間房企搶地的火熱場面。

另據《每日經濟新聞》，上周第二批集中土拍中，青島推出87宗地，8幅終止成交，72幅底價成交；濟南76幅地全以底價成交；天津推出61宗地皮，其中19幅停牌，流拍2宗，31宗底價成交，9宗溢價，平均溢價率僅0.6%。福州推出26幅地，7宗臨時取消出讓，2宗流拍，10幅地皮溢價率15%，3幅低於5%。

第二批集中土拍明顯降溫，與調整後的集中土拍規則有關。上月多城中止二輪供地，據報自然資源部曾召開閉門會議，要求各城第二次集中供地的宅地溢價率不得超15%，且不得提高起拍價。「第一財經」指出，置身嚴格調控大環境中的房企，多數選擇了「躺平」。

分析：房企債務經營壓力大 

《證券日報》引述紅塔證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖分析，在房企「三道紅線」、房地產信貸集中度壓力、非標監管、房企發債難等諸多因素作用下，房企外部融資受限，而前期房企資金鍊又主要靠預收款支撐，但房地產銷售數據也開始回落，令房企資金壓力較大，進而減少拿地和新開工。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，土拍市場中，房企「躺平」現象值得重點關注，近期房企債務壓力和經營壓力大的案例不斷增多，房企各類擔憂增加，拿地意願減弱，對各城土地供應目標的完全構成較大挑戰。

國家統計局發言人付凌暉表示，一些大型房地產企業生產運營過程中出現了一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。而房地產市場運行方面，今年以來，隨著各地堅持「房住不炒」，持續穩房價、穩地價、穩預期，整體運行保持平穩態勢。

中國樓市被指「慘烈」  房企平均一天倒一間

【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭   叫客人「明年再來」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國樓市】杭州限購 「最貴法拍房」億元豪宅流拍
2021/09/07
【中國樓市】杭州限購 「最貴法拍房」億元豪宅流拍
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
2021/09/08
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
【中國樓市】昔日怕升今日怕跌 多地祭樓價「限跌令」
2021/09/10
【中國樓市】昔日怕升今日怕跌 多地祭樓價「限跌令」
【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭 叫客人「明年再來」
2021/09/13
【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭 叫客人「明年再來」
内地8月70城房價指數同比漲幅縮至4.2% 為今年1月以來新低
2021/09/15
内地8月70城房價指數同比漲幅縮至4.2% 為今年1月以來新低

你可能感興趣

【中國樓市】杭州限購 「最貴法拍房」億元豪宅流拍
15:36 2021/09/07
【中國樓市】杭州限購 「最貴法拍房」億元豪宅流拍
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
10:59 2021/09/08
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
【中國樓市】昔日怕升今日怕跌 多地祭樓價「限跌令」
18:17 2021/09/10
【中國樓市】昔日怕升今日怕跌 多地祭樓價「限跌令」
賣地 經濟 地產 成交 杭州 土地供應 行業 中國

上一篇文章

上海知名房企財困 多樓盤爛尾 董事長被重金懸賞

下一篇文章

【中國經濟】發改委：及時出台必要政策措施 防出現大起落
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」
內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」
【中國經濟】內地8月消費、投資、工業增速全線遜預期（第二版）
【中國經濟】內地8月消費、投資、工業增速全線遜預期（第二版）
【中國經濟】發改委：及時出台必要政策措施 防出現大起落
【中國經濟】發改委：及時出台必要政策措施 防出現大起落
任正非：華為將拼命研究6G 搶佔專利陣地不受制於人
任正非：華為將拼命研究6G 搶佔專利陣地不受制於人
國家統計局開腔談恆大：對整體產業影響待觀察
國家統計局開腔談恆大：對整體產業影響待觀察
內地8月消費遠遜預期 福建疫情下9月料仍受拖累（第二版）
內地8月消費遠遜預期 福建疫情下9月料仍受拖累（第二版）