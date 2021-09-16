▲ 習拜通電中美緩和因這事不成功 新一輪鬥爭已在啟動

有對話總好過無對話，不過有對話卻不一定有成果。中國國家主席習近平近日應約，與美國總統拜登通電話，詳談了90分鐘。拜登在阿富汗撤軍公關災難後主動致電習近平，中美關係雖看似有緩和契機，惟有一點導致雙方無法取得突破。事實上，中美新一輪鬥爭已在啟動，美國聯同英國向澳洲輸出核潛艇技術就是一例。

習近平與拜登上周在7個月以來首次通電，外電披露，拜登有意尋求較穩定的美中關係，設置「防護欄」，容許雙方激烈競爭之餘避免爆發衝突。

中國外交部公佈消息也指出，拜登稱兩國沒有理由由於競爭陷入衝突；美方無意改變一個中國政策，願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。

按理說，這些話無疑十分積極正面。不過，到底甚麼是「競爭」、「不衝突」，中美的認知看來卻存在極大差距，令雙方根本無法緩和關係。

「競爭不衝突」其實並非拜登現在才有的新鮮講法。

拜登上任後不久，2月初就指出會與中國「極度競爭」（extreme competition），但不必衝突。中美4月阿拉斯加高層戰略對話，美國國家安全顧問沙利文說，美方不尋求衝突，但歡迎高強度競爭（stiff competition）。到7月，美國常務副國務卿舍曼到訪天津，也重申了沙利文講法，並強調要為美中關係設置護欄。

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美方一再這樣說，但中美關係都沒有顯著改善，就說明了中方認為，美方實際行動和口頭所講並不同，至少是雙方認識並不一樣。

中方雖然也一直主張中美應構建「不衝突」新型大國關係，而伴隨「不衝突」的是「不對抗、相互尊重、合作共贏」，意味這些都與「不衝突」分不開，只有大家互相尊重、選擇合作拒絕對抗，才可避免衝突。

然而美方講「不衝突」伴隨的卻是「高強度競爭」甚至「極度競爭」。換句話說，就是除了打仗，甚麼都可以對你做。

再說白一點，打壓華為、技術封鎖中國、以反恐重雙標準攻擊新疆、令大陸和台灣永遠保持分裂、阻止14億人口的中國發展規模超過3億人口的美國，都沒有打仗，只是「競爭」，是「沒有問題」的。

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美方這樣的框架，中方自然絕對不會接受。

外電就披露，習近平今次拒絕了拜登提出舉行面對面峰會，並堅持美國必須首先改變與中國對抗的心態。

中國外交部亦提到，習近平向拜登指出，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。

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只是美國都將這些當耳邊風，拜登與中國對抗的步伐也沒有慢下來。

美國周三（15日）與英國、澳洲宣佈成立「AUKUS」安全協定，向澳洲輸出核動力潛艇技術；拜登下周五（24日）則會在白宮主持，美日澳印四方機制首次面對面峰會；華府更在考慮邀請台灣，出席美國12月舉行「民主峰會」......

可以說，美國並沒有吸取在阿富汗折騰20年的教訓，而選擇馬上在另一個遠離本國的地方，投入更多的資源興風作浪，從事一場遠遠更加危險的對抗。

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