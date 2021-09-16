【福建疫情】莆田逾4成病例12歲以下 兒童成防控薄弱點

福建新冠疫情未見緩和，其中莆田今次本土確診病例當中，超過4成是12歲以下。

莆田市疾控中心主任凌龍美表示，這次疫情暴露出12歲以下兒童，是當下疫情防控的薄弱點，要在疫苗接種環節實現突破，才能更有效防控疫情在這一群體蔓延。

據莆田市今日通報，當地目前129宗本土確診病例中，14歲或以下有58人，其中12歲以下57人。按照疫情防控規定，新冠患者收治期間不允許有陪護，如患者大人和小孩均是陽性病例，醫院會盡量安排在同一間病房。

這次疫情傳播鏈小學及幼兒園，而確診的兒童集中在莆田仙遊縣楓亭鎮多間小學及幼兒園。此外，泉州、廈門等地確診者都有12歲以下兒童病例。

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專家倡加快兒童疫苗研發、臨床試驗

新華視點報道，校園管理、家校聯動、教育培訓機構等仍有疫情防控漏洞，部分幼兒園、中小學的防控措施細節落實不到位。

凌龍美說，這次疫情暴露出12歲以下兒童，是當下疫情防控的薄弱點。兒童身體免疫力不如成年人，學校人員密集，一旦發生疫情，容易在短時間內形成較多病例；並且小兒的病程發展快，救治更加複雜。因此要在疫苗接種環節實現突破，才能更有效防控疫情在這一群體蔓延。

報道指出，專家建議，從加大抽檢力度、加強家校聯動、加強重點人員核酸檢測等方面強化學校疫情防控，並在確保安全、科學嚴謹的前提下，加快12歲以下兒童接種疫苗研發、臨床試驗。

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責任編輯：林佩怡

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