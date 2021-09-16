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神舟十二號飛船明返回地球 3名太空人駐留90日創紀錄

社會熱點 15:37 2021/09/16

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神舟十二號飛船明返回地球 3名太空人駐留90日創紀錄

據中國載人航天工程辦公室消息，今日（16日）上午8時56分，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功實施分離。神舟十二號的三名太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波，至今已在太空站工作和生活了90天，刷新中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。

中國載人航天工程空間站工程階段飛行任務總指揮部發布消息稱，已決定神舟十二號飛船將於周五（17日）返回地球。 ​​​​

在分離前，三名太空人在地面科技人員的配合下，完成太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前的各項工作。

【中國太空站】神舟十二號太空人首出艙「漫步」 解構3人組分工（多圖，有片）

神舟十二號航天員圓滿完成第二次出艙 計劃9月中旬返回地球（第二版）

綜合內媒報導，稍早前，3名太空人已開始抓緊時間進行身體鍛煉，為返回作準備。而飛船返回地面，要由飛船系統、航天員系統和着陸場系統等共同完成，技術較為複雜。這次神舟十二號飛船太空人乘組是首次從太空站返回地面，載人的返回艙將首次在東風著陸場著陸。

載人航天工程中首次啟用東風著陸場

中國一般採用「空中搜救航天員，地面處置返回艙」的模式，這樣可以實現「快速定位、快速到達、安全出艙」。因此，着陸場搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收兩個部分。

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早於今年6月16日，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在記者會上，介紹神舟十二號載人飛行任務時，就曾說明著陸場已從內蒙古四子王旗，調整到東風著陸場。這將是首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力，開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。

據悉，東風着陸場地處內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。雖然東風着陸場一直作為四子王旗的備用着陸場，但其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種着陸地形，實踐意義非常大。

神舟十二號航天員傳回在軌拍攝高清照片　外媒這樣評價二次出艙

【神舟十二號】平均年齡達53歲 太空人真的「薑是老的辣」？

由於神舟十二號太空人已飛行了3個月，他们在太空的工作量大，比較疲勞；而且在長期失重環境中生活和工作後，會出現骨質疏鬆、肌肉萎縮和立位耐力差等問題。因此神舟十二號太空人着陸後，需在艙內用較長時間來適應地面重力環境，之後再由工作人員協助出艙，且出艙後所有活動全部採取坐位，以確保航天員安全。

航天員回到北京後也要進行身體恢復，一般分為醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段。

責任編輯：易燕丹

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