▲ 總統太瘋狂？美國新書爆美軍最高將領 兩次秘密保證不對中國開戰

踢爆「水門事件」美國著名調查記者伍德沃德（Bob Woodward）新書披露，美軍最高將領，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），曾兩度秘密向中國方面保證，美軍不會發起軍事衝突，至少在發動襲擊前知會中方，原因是擔心時任總統特朗普會貿然對中國開戰。消息一出，米利受到共和黨人指控「叛國」，要求現任總統拜登撤換米利。但拜登表示，對米利有巨大信心。

伍德沃德即將出版新書《Peril》（危險），部分內容日前由《華盛頓郵報》預先公開，披露米利曾先後兩次，與中央軍委聯合參謀部參謀長李作成秘密通電。

第一次是去年10月30日，亦即美國總統大選前4天。美方情報當時顯示，中方相信美國可能突然發動襲擊，米利於是出面設法為局勢降溫，以免中美真的爆發戰爭。他向李作成說：「李將軍，我向你保證美國政府運作穩定，一切都OK。我們不會襲擊或對你們發起任何戰爭行動。」

書中稱，米利甚至保證即使真的打起來，也會預先告知中方。「李將軍，你我已相識5年。如果我們要發動襲擊，我會提前告訴你。這不會是突襲。」

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米利第二次密電李作成，則是今年1月8日。

兩天前的1月6日，美國國會山莊超過200年來首次淪陷，支持者在特朗普號召下干擾國會確認拜登勝選結果，攻入國會，多人在暴動中死亡。外界再一次擔心，特朗普會否採取更極端手段，發動戰爭以求保住自己權力。

書中披露，米利當時已認為，特朗普精神狀態在大選後有所下滑，而米利和眾議院議長佩洛西通電後，對方也同意他的觀點。米利於是再次密電李作成，今次告訴對方：「我們100%穩定。一切都正常。但民主制度有時就是亂七八糟的。」

米利之後致電美軍印太司令部司令，建議押後美軍在區內軍事演習，獲對方同意。

米利又傳召高級軍官審議核彈發射程序，表示雖然總統有權單獨下令，但程序必須有自己參與。米利還專門要求在場軍官，回應是否明白自己的意思。

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消息曝光後，特朗普斷然否認書中描述，稱之「假新聞」，並怒斥當年由他提名擔任現職的米利為「蠢貨」。共和黨人更指控米利「叛國」，向中國泄露軍事行動訊息，並要求拜登撤換米利。

不過拜登不為所動，表示對米利有巨大信心。國防部發言人亦稱，防長奧斯汀完全信任米利。

米利辦公室則未有否認《危險》一書描述，發言人指出，米利有關通信都有和國防部與華府其他部門協調，他去年10月和今年1月與中方的接觸，符合他維持戰略穩定的責任。

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責任編輯：連兆鋒