上海知名房企財困 多樓盤爛尾 董事長被重金懸賞

曾躋身「全國百強房企」的上海三盛宏業，因債台高築兼資金鏈斷裂，導致多個項目先後爛尾，包括原定8月底交樓的一個上海大型樓盤。董事長陳建銘3年前曾以百億（人民幣，下同）身家登上《胡潤百富榜》，近日卻因欠債被法院重金懸賞，舉報他藏匿、轉移的財產線索的市民，最高獲1000萬元獎金。

綜合《時代周報》、《第一財經》 等報道， 該企業位於上海 浦東周浦、本應8月31日交付的明天華城，地盤四周雜草密布，人去樓空，僅用圍擋分隔開旁邊已建成的項目。一名當地工人透露，近日不少業主 集體到當地抗議，三盛宏業 負責人當時回應，去年努力籌措資金錢，把項目水電煤都做好了，正在想辦法，爭取月內籌錢讓地盤重新復工，但未回應何時交樓。報道又指，該項目已抵押給一家資管企業，逾百戶業主無法辦理貸款。

位於浦東康橋的頤盛禦中環一期雖已交樓入住，但業主辦理不了產證。二期、三期由其他企業代建，停工許久的二期緩慢復工，地盤偶有聲響傳出；三期僅打好地基。浦東萬祥鎮的頤景園·江南院原定今年4月交樓，但到7月，承建商仍稱「不能確認竣工時間」，並 拒絕與業主協商。 在浙江，三盛宏業曾稱要在舟山的朱家尖投資打造具有佛學文化底蘊的禪意旅遊小鎮，項目也同樣陷入停工。去年來，業主已多次在官媒人民網的留言板等平台上向求助。

國盛證券分析師楊業偉指出，房企過往在缺乏相關行業經營管理經驗的情況下，盲目激進多元化，這些新業務未能給原有業務帶來協同效應，反而表現不及預期。另一位不願具名的業內人士指出，銷售放緩、利潤降低已成為房企的普遍現象，龍頭企業中有些都不能幸免於難，小型房企更是生存堪憂。他預計隨著房地產政策調控愈加常態化，中小房企所受到的衝擊也將愈來愈大。

債務壓斷資金鏈

報道指，三盛宏業的危機早有預兆。2015年，三盛宏業凈利潤為4.39億元，但到了2018年，凈利潤僅為1.43億元。同一年，三盛宏業在「中國房地產百強企業」中位列54名，並對外宣稱要圍繞集團「三年千億」的戰略目標，深耕地產板塊。陳建銘則以100億元身家，排在《胡潤百富榜》的354位。

自身「造血」能力欠佳的三盛宏業，只能靠舉債輸血。在2016年4月至2019年8月，該企業發行了債券9次，金額達93.8億元，利率在7%至8.4%之間。此外，還通過信託、融資租賃等進行高成本融資，導致規模擴張的同時，償債壓力迅速攀升。截至2019年中期，現金短債比已從2018年的0.21倍降至0.09倍。

截至本月，三盛宏業涉及的法律訴訟有318件，執行標的總金額為17.4億元，未履行總金額15.4億元，未履行率高達88.5%；案件包括與金融機構的金融借款合同糾紛，與供應商的合同糾紛，與自然人的民間借貸、委託理財糾紛等。該企業今年初曾申請破產重整，但在4月份撤回。

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責任編輯：陳建錫