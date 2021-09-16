抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布將推動「全球門戶」計劃（Global Gateway），這被視為抗衡中國「一帶一路」倡議。

馮德萊恩周三在總部位於法國史特拉斯堡的歐洲議會全體會議上發表年度盟情咨文（State of the European Union），針對中國的談話受關注。

她表示，歐洲要成為更活躍的全球參與者，需重新設計與連接全球的模式，指歐洲擅長為建設道路融資，「但要歐洲為位於中國的礦區與中國投資拿下的港口之間修建一條完美的道路，這是沒有意義的」。

馮德萊恩指出，當涉及到基礎建設投資時，歐洲必須更聰明，宣布歐盟將推出「全球門戶」計劃，目標是與全球建立合作關係，投資優質的基礎設施，進而連接全球的商品、人員和服務。

她強調，歐盟要將「全球門戶」計劃打造成信賴品牌，為合作夥伴提供具有透明度和良好治理的投資計劃，「我們希望與合作夥伴建立聯繫而不是依賴關係」。

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「全球門戶」計劃首要實施區域在非洲，馮德萊恩表示將優先討論與非洲的連結計劃。

此外，馮德萊恩同日還宣布，將推動歐盟對強迫勞動下製成的產品實施進口禁令，她雖然未直接點名中國，但歐盟曾就中國被指強迫新疆維吾爾人勞動的問題表達關注。對於人權指控，中方多次回應指，所謂新疆存在「強迫勞動」是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國。

責任編輯：尹航

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