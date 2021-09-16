美英澳組夥伴助澳發展核潛艇 京斥嚴重破壞地區穩定

美國、英國及澳洲宣布建立印太地區的安全夥伴關係，將協助澳洲發展核動力潛艇，被指是抗衡中國的影響力。在北京，外交部發言人趙立堅今日（16日）批評，美英與澳洲開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定。

趙立堅指出，美英澳此舉加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。又指責美英向澳洲出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明他們將核出口作為地緣政治博弈的工具，採取雙重標準，是極其不負責任的行徑。

▲ 中國外交部發言人趙立堅。

他表示，澳洲作為《不擴散核武器條約》的無核武器締約國和《南太平洋無核武器區條約》締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艇技術，包括周邊國家在內的國際社會有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意，中方將密切關注相關事態的發展。

美英澳建立印太地區安全伙伴關係 中使館：各國應摒棄冷戰思維

搞封閉排他小圈子 不得人心沒出路

趙立堅又稱，中方一貫認為，任何地區機制都順應和平與發展的時代潮流，有助增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉排他的小圈子、小集團違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

他促有關國家應摒棄陳舊的冷戰零和思維，和狹隘的地緣政治觀念，尊重地區國家民心，多做有利地區和平穩定發展的事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

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責任編輯：林佩怡

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