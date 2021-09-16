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美國軍頭被爆力阻對華開戰 中國學者反而更擔心這件事

國情動向 16:32 2021/09/16

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美國軍頭被爆力阻對華開戰 中國學者反而更擔心這件事

美軍最高將領被揭在特朗普任內，曾兩度秘密向中方保證，美軍不會向中國發動突襲，嘗試釋除特朗普引起外界懷疑他會不擇手段保住權力的疑慮。中國學者解讀認為，這則消息曝光很難稱得上是好事，因為儘管中美不應開戰是美國主流精英的看法，他們在日益極端的美國政治中，恐怕遲早會被一一消滅。

美國著名調查記者伍德沃德（Bob Woodward）70年代曾揭發「水門事件」，導致時任總統尼克遜下台，伍德沃德最新著作《Peril》（危險）則爆料，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），曾於去年美國大選前以及今年初美國國會暴動後，兩度致電中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，向中方保證美軍不會對華發動戰爭。

中國外交學院教授李海東表示，此次爆料，一方面顯示中美關係中有一個底線，就是不發生戰爭，中方不願意和美國發生戰爭，美方也不希望和中國打仗，另一方面可以看出美國國內政治有多麽動蕩。

但李海東認為，伍德沃德這本書，會導致美國國內進一步「自我審查」，極端對華鷹派會抓住這件事，把中美關係的緩沖空間一一消除掉，這才是我們所需要關注的。

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米利雖然獲得現任總統拜登支持，卻遭共和黨猛烈抨擊。李海東表示，從目前美國國內各方的反應來看，美國接下來在對華政策中，任何有靈活表現的個人或者部門，都會受到「重點關注」，接下來「中間派」可能會慢慢消失掉，這才是真正令人感到擔憂和不安的地方。

美國政治極端化，可能讓外界很難以常理來研判華盛頓決策。李海東稱：「通常認為，政治精英中的主流看法將會落實成主流政策，但實際上由於美國國內政治的病態，導致這種情況在美國並不必然發生，而是存在著高度的不確定性。當妥協的空間越來越稀薄甚至完全消失，對華強硬的主線就將更為明顯。」

中國社科院美國所研究員呂祥表示，自己曾與美國退役高層軍官交流，一旦談起「中美開戰」，他們都會說這是不可想象的事，態度很一致；實際上，反而是國家安全委員會等機構裏「穿西裝」的人更危險，因為穿軍裝的人對戰爭的理解更深刻。「可以相信的是，中美兩軍的熱線、交流機制是肯定存在的。」

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責任編輯：連兆鋒

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