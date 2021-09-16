與美英組聯盟後 澳洲總理邀請習近平會談 京這樣回應

在美國、英國與澳洲宣布建立印太地區的安全夥伴關係後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）公開邀請中國國家主席習近平會談。中國外交部發言人趙立堅今日表示，不了解有關情況，強調澳方應認真思考，到底將中國視為夥伴還是威脅。

中澳關係持續緊張，高級別會談被凍結，莫里森表示，他仍隨時準備與習近平討論。

趙立堅重申，相互尊重和良好互信，是各國開展對話與合作的前提。當前中澳關係的困難局面責任完全在澳方，當務之急是澳方要正視兩國關係受挫的癥結，認真思考，到底將中國視為夥伴還是威脅，切實秉持相互尊重、平等相待的原則和全面戰略夥伴關係精神處理兩國關係。多做有利於增進兩國互信，促進務實合作的事。

美英澳組夥伴助澳發展核潛艇 京斥嚴重破壞地區穩定

美英澳建立印太地區安全伙伴關係 中使館：各國應摒棄冷戰思維

美英澳宣布建立「AUKUS」安全夥伴關係，將助澳洲發展核潛艇，被指是為了抗衡中國在印太的影響力。

據澳洲傳媒報道，莫里森昨晚已與印度總理莫迪、日本首相菅義偉會談。值得注意，美日澳印組成的四方安全對話機制，將於下周在美國舉行領導人首次面對面峰會。另外，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，莫里森已向她介紹了AUKUS，並歡迎美國和英國在印太的持續參與，但她指國家長期以來對核潛艇的禁令，不會有任何改變。

責任編輯：林佩怡

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