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拎起擺攤老婦摔落地 江蘇南通城管被行拘15日 網民：罰太輕（有片）

社會熱點 18:24 2021/09/16

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內地近日一段「江蘇南通城管拎起老人摔地上」的影片，引發廣泛關注。警方介入調查後，對涉事城管處以行政拘留15天、罰款1000元人民幣。惟這未能平息網民怒氣，紛紛質疑處罰太輕。

事發昨日清晨，地點是南通經濟開發區小海街道。網上片段顯示，一位賣菜老婦收拾好手推車後，3名身穿城管制服的男子走過去，其中一人將老婦手上的桿秤拿走，老婦在拉扯中跌倒。

老婦之後走到城管車輛，索要桿秤，男子卻將桿秤掰斷丟在路邊。老婦坐在車尾箱位置，該名男子竟拎起老婦重重摔落地。一名男子路過上前制止。

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行拘15天罰1千元 網民：罰酒三杯，可笑

據南通市公安局開發區分局官方微博今日凌晨通報，昨早6時多，該分局小海派出所接報，對方稱其母親在賣農產品時被城管打。

當局查明，涉事的小海街道城管協管員吳某，在管理流動攤販的過程中，對被侵害人張某實施故意損毀財物、故意傷害他人身體的違法行為，決定對吳某予以行政拘留15天，並處罰款1000元。

另外，南通經濟技術開發區管委會通報，吳某在管理流動攤點過程中行為粗暴，引發社會廣泛關注，造成惡劣影響。事後，當事人被迅速送往醫院全面檢查。該相關部門及街道領導赴醫院看望慰問並致歉。管委會成立聯合調查組展開調查。區監察工委已立案調查，將根據調查結果對相關責任人處理。承諾吸取教訓，全面加強隊伍建設，提升管理水平。

值得一提的是，兩份通報都無提及老婦的傷勢情況。

西安地鐵爆爭執 女乘客遭保安扯爛衫拖走 警方介入（有片）

暴力執法又發生 天津拾荒老翁被扼頸拖行毆打（有片）

據內地傳媒引述知情者稱，事件中的老婦，並非專門在該處擺攤賣菜，只是把家裡種的自己吃不掉的蔬菜帶來賣，並非每日都來。有事發地段一名店主表示，老婦今年72歲，是南通本地人，因周邊農村開發，回遷到海尚家園小區。另一名附近的居民稱，該處之前也發生過執法人員掰斷桿秤的事情。

事件引起熱議，網民紛紛批評城管暴力，更質疑協管員沒有執法權。又指老人家摔一下非同小可，15天的行政拘留真的太輕，「這年頭朋友圈發表不當言論還要拘留15天呢」。

內地網民反應：

罰酒三杯，可笑。褻瀆人性，褻瀆法律，褻瀆人間正義

角色一換，罰款過萬；身份一反，起步半年

這麼小小的雜吏就這麼為虎作倀！視百姓生命為草芥！誰給他的膽色個權力呢？

1000元？夠醫藥費嗎？

披著城管制服的流氓！

沒提老人有沒有受傷？

責任編輯：林佩怡

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