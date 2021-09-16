【新冠疫苗】內地逾10億人完成接種 河南率先開打第三針

國家衞健委公布，內地完成全程接種新冠疫苗的人數已突破10億。與此同時，河南省今天宣布，將對已接種兩劑滿6個月的重點人群追加第3劑，是內地率先有省份公布這一安排。

國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，國家衛生健康委員會新聞發言人米鋒在會中宣布，截至9月15日，內地的新冠疫苗接種已超過21.6億劑次，完成全程接種的人數逾10.1億人。

專家倡12歲以下人群納入接種

米鋒表示，全球疫情仍處於反彈當中，境外疫情輸入並造成傳播的風險較高。自本月10日以來，新增本土確診病例一半以上為中小學、幼兒園師生和工廠員工，此外場所聚集性感染亦明顯增加。

米鋒重申，須加快溯源及核酸檢測，嚴格隔離管控，防止交叉感染，嚴格做好重點場所、重點單位與人群疫情防控，落實測溫驗碼、室內通風、環境消毒等防控規範，及加快推進疫苗接種。

對於福建疫情暴露出12歲以下兒童，是當下疫情防控的薄弱點。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，12歲以下的人群也應該納入疫苗接種考慮範圍。中國當局6月已批准3至17歲兒童接種國產疫苗，其中，12至17歲被列為優先對象。

與此同時，河南率先啟動接種新冠疫苗的加強針（第3針）。

河南今天舉行的秋冬季重點傳染病疫情防控工作視像會議指出，國家即將啟動新冠疫苗加強免疫接種工作，針對完成兩劑次滅活疫苗接種滿6個月的18至59歲重點人群，根據加強免疫需間隔6個月的時間要求，2021年9月、10月、11月依次對3月1日之前、4月1日之前、5月1日之前完成兩劑次滅活疫苗接種的重點人群進行加強免疫。

根據官方定義，重點人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或地區工作或者學習的人員。

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責任編輯：蒯宇澄

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