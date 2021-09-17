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美澳宣布強化與台灣關係 中使館斥干涉內政（第二版）

國情動向 14:28 2021/09/17

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繼美英澳宣布建立印太地區安全伙伴關係後，美澳外長、防長召開高層會談，聚焦中國挑戰。雙方會後發表聯合聲明，強調台灣在印太區域扮演重要角色，未來將強化與台灣關係、挺台國際參與，並籲兩岸議題和平解決。中國駐澳洲大使館斥美澳干涉內政，並指，這種試圖向中方施壓的小伎倆只會貽笑大方，不會得逞。

（第二版新增中使館回應）

美澳挺台參與國際組織

據台媒報道，周四，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在美國國務院會面澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長杜登（Peter Dutton），召開第31屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN）。

雙方會後發表聯合聲明，觸及台灣、中國大陸、香港及新疆等多項議題。在台灣部分，兩國外長、防長在聲明中再次強調，台灣在印太區域扮演重要角色，雙方都有意強化與台灣的關係，並指台灣是美澳兩國重要夥伴。

聲明表示，美澳強調他們支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會先決條件的國際組織，他們支持台灣成為會員；至於需要國家地位的，則支持台灣以觀察員或貴賓（guest）身分參與。

美英澳組夥伴助澳發展核潛艇 京斥嚴重破壞地區穩定

【中歐關係】歐洲議會高票通過對華新戰略報告

抗衡中國「一帶一路」？歐盟推動「全球門戶」計劃

談到台灣海峽情勢，聲明指出，美澳重申支持兩岸議題和平解決，不應訴諸威脅或脅迫。雙方也承諾，會與台灣在太平洋地區強化捐助方協調工作。

對此，中國駐澳洲大使館回應指，堅決反對和拒絕9月17日澳美雙部長會聯合聲明在涉及南海、新疆、香港、台灣等一系列涉華問題上對中方的無端指責和錯誤言論。有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。這種試圖向中方施壓的小伎倆只會貽笑大方，不會得逞。

中方敦促澳方摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，能夠真正獨立自主地處理對華關係，不要在損害中澳關係的道路上越走越遠，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事。

責任編輯：尹航

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