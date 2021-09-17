美澳宣布強化與台灣關係 京曾指反對任何形式美台官方往來

繼美英澳宣布建立印太地區安全伙伴關係後，美澳外長、防長召開高層會談，聚焦中國挑戰。雙方會後發表聯合聲明，強調台灣在印太區域扮演重要角色，未來將強化與台灣關係、挺台國際參與，並籲兩岸議題和平解決。在北京，外交部多次表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

美澳挺台參與國際組織

據台媒報道，周四，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在美國國務院會面澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長杜登（Peter Dutton），召開第31屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN）。

雙方會後發表聯合聲明，觸及台灣、中國大陸、香港及新疆等多項議題。在台灣部分，兩國外長、防長在聲明中再次強調，台灣在印太區域扮演重要角色，雙方都有意強化與台灣的關係，並指台灣是美澳兩國重要夥伴。

聲明表示，美澳強調他們支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會先決條件的國際組織，他們支持台灣成為會員；至於需要國家地位的，則支持台灣以觀察員或貴賓（guest）身分參與。

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談到台灣海峽情勢，聲明指出，美澳重申支持兩岸議題和平解決，不應訴諸威脅或脅迫。雙方也承諾，會與台灣在太平洋地區強化捐助方協調工作。

在北京，外交部曾強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止借台灣問題進行政治操弄，停止美台官方往來和提升實質關係，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。

責任編輯：尹航

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