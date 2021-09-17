中方回應歐盟印太戰略文件 稱搞排他小圈子不會成功

歐盟周四（16日）發布印太戰略文件，中國駐歐盟使團發言人表示，搞排他性的小圈子，注定不會成功；歐盟是要合作，還是對抗，會密切關注。

歐盟的印太戰略文件，提到要在7大領域與印太地區夥伴加強合作，包括貿易、氣候變遷、海洋問題、數字科技、基礎設施建設、安全方面等。歐盟並承諾實現更多的海上軍事部署。文件提到歐盟將尋求與台灣建立深厚的貿易和投資關係。

對於有關戰略是否針對中國，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，戰略同時對中國開放，尤其是在氣候變化等領域，強調戰略是合作戰略，而非對抗戰略。歐盟方面表示，將尋求與中國多方面接觸。

中國駐歐盟使團發言人表示，各方關於亞太地區的戰略都應秉持開放包容、合作共贏的精神，有利促進本地區和平、穩定與繁榮。

發言人表示，突出意識形態，挑動地區局勢，搞排他性的小圈子，與地區國家求和平、謀發展、促合作的意願和時代潮流相悖，注定不會成功。是要合作，還是對抗，中方會持續密切關注。歐方只有切實尊重本地區國家意願和不同發展模式，真正堅持平等、包容、合作，才能為亞太地區穩定與繁榮作出貢獻。

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此外，歐洲議會表決通過《新歐中戰略報告》，內容建議與中國在環境與公共衛生等領域合作，同時提出對中國人權的擔憂，又強調在中國取消對歐盟制裁前不會審批歐中投資協定。

中國駐歐盟使團發言人批評，該報告一方面認為中國是歐盟的「合作和談判夥伴」，另一方面大幅渲染意識形態和價值觀差異，突出中歐是「制度性對手」，這種說法無益於改善和發展中歐關係，對此不能認同。

該發言人又稱，報告妄評中國的政治、經濟、社會和外交政策，基於偏見和謊言對涉港、涉疆、台灣等問題指手畫腳，粗暴干涉中國內政，違背了國際關係基本準則和歐方在有關問題上的承諾，中方對此表示堅決反對。

發言人表示，中歐關係行穩致遠的關鍵，是要堅持相互尊重和對話合作。在當前全球性挑戰交織上升的複雜形勢下，中歐關係尤其不應被意識形態和地緣政治裹挾綁架，衝突對抗對雙方和全世界都有百害而無一利。希望歐方以全面、客觀的態度看待中國的發展與進步，多做有益於中歐關係發展的事情。

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責任編輯：林佩怡

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