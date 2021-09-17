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拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友

國情動向 11:16 2021/09/17

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拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友

美國與英國、澳洲達成安全協議，美國會和英國向澳洲分享核潛艇等敏感軍事技術。美英澳協議雖未明點名提到中國，但司馬昭之心路人皆知。國際輿論一致認為，美國破天荒容許澳洲這無核國家掌握核動力潛艇，目的就是讓澳洲衝鋒在前遏制中國。不過，美國總統拜登今次率美英澳另組圈子，卻首先損害了以法國為代表的美歐跨大西洋關係，同時也引來新西蘭疑慮，為美英澳新加「五眼」聯盟帶來裂痕。

拜登雖然強調，澳洲會得到的是，裝備常規武器的核動力潛艇。他把這話說了兩遍，意思就是告訴外界，並非給予澳洲核武器。美英澳亦稱，會遵守核不擴散條約。

CNN：核潛艇技術「絕對敏感」

即便如此，此舉仍然事關重大。因為澳洲本身連核能也沒有，美國就要讓它掌握軍用級別核反應堆，以及一系列相關設施和技術，這會使澳洲和獲得核武器的距離顯著縮短。試想如果伊朗這樣做，美國會有甚麼反應？

美國有線新聞網（CNN）就引述美方官員指出，美國幫助澳洲獲得核動力潛艇，做法在盟友之間也是極為罕見。美國歷來只這樣做過一次，就是冷戰時向英國輸出這項技術。

報道引述一官員直言：「這項技術絕對敏感。坦率地說，這在許多方面都是我們政策的一次例外。」但官員們亦認為這是「必要」的，因為美國需要安撫亞洲盟國和夥伴。

美澳宣佈強化與台關係 京反對任何形式美台官方往來

美英澳組夥伴助澳發展核潛艇 京斥嚴重破壞地區穩定

法國遭搶飯碗 怒斥拜登就像特朗普

不過，美英澳今次卻惹起了法國的怒火，恐怕繼阿富汗撤軍公關災難後，為拜登修補美國和歐洲關係，拉攏歐盟對抗中國帶來另一重大挫折，而且這都是美國自損的。

話說澳洲與法國2016年簽署900億澳元大單，向法國購買12艘常規動力潛艇，但雙方關係其後在超資、延誤，以及法方承辦商資料外洩等問題下愈鬧愈僵。

今次美英澳協議，美英則直接從法國這盟友手上搶走飯碗，澳洲即時宣佈取消和法國合作。法國勃然大怒，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）直斥美國對法「背後捅刀」，是「殘酷」的「非盟友舉動」，「做法就像拜登前任特朗普一樣」。

此外，今次事件關件是美國對澳洲開核潛艇綠燈，卻是組成美英澳三方圈子，亦令人懷疑，背後實質是否脫歐後的英國針對法國與歐盟之舉，「遏制中國」只是一個爭取美國同意的順帶動機。

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？

馬克龍剃拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」

新西蘭明反核 變相禁止美海軍到訪

另一方面，美英澳本身連同新西蘭、加拿大，都是五眼聯盟成員，今次三國獨自另組核潛艇軍事技術分享圈，成為「小圈子中的小圈子」，恐怕亦會令盟友和夥伴進一步質疑美國。

尤其是，新西蘭是個法定的無核國家。新西蘭1984年宣佈國境和海空域為無核區，禁止一切裝備核武器或核動力艦機進入，亦即變相禁止美國海軍到訪。

新西蘭近期在五眼聯盟的態度亦十分微妙，並不支持將聯盟變成針對中國的組織，未有與其他四國就多項議題聯合攻擊中國，改為獨自發表措詞相近的聲明，同時強調與中國經貿關係的重要。

可見今次美國向澳洲輸出核潛艇技術，恐進一步疏離新西蘭。新西蘭總理阿恩德（Jacinda Ardern）反應也是保持含糊，一邊說與五眼其他國家關係無變，一邊則強調，對方都清楚新西蘭是無核國家，「都清楚我們對於在區內部署和使用核潛艇的可能立場」。

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華專家：不要低估 也別高估美聯盟

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美英澳協議是美國構建「印太版北約」過程的又一關鍵步驟，這個三方聯盟是前站。

他稱在美國安全觀內，美英澳同屬白人英語國家，是美國在亞太最核心圈子；稍外圍一點的是美韓、美日等諸多雙邊聯盟；美日印澳四方機制，則是更外圍一些的機制，印度還算不上是美國盟國；美國正試圖將這些不同組合，打造成一個相互關聯、相互支撐的完整聯盟體系。

李海東認為，美國最終能否成功打造印太版北約，還有很多挑戰：一方面不少盟友和夥伴對美國的可信度產生懷疑，另一方面西方內部也有較大的戰略層面分歧，比如法德希望恢復歐洲戰略自主，不想做美國附庸。他強調，對於西方內部的裂痕和紛爭，中國不能低估，也千萬不要高估。

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中國外交部發言人趙立堅指出，美英澳開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散協定。

趙立堅表示，澳洲作為不擴散核武器條約的無核武器締約國，和南太平洋無核武器區條約的締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艇技術，包括周邊國家在內的國際社會，有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意，中方會密切關注相關事態發展。

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責任編輯：連兆鋒

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