▲ 內地新增62本土確診涉福建雲南 閩傳播鏈延至漳州

內地新冠疫情持續擴大，昨日新增62宗本土個案，創逾1個月新高，疫情主要集中在福建，除了廈門、莆田和泉州，傳播鏈並蔓延至漳州。

據國家衛健委通報，內地昨日（16日）新增84宗確診病例，22宗為境外輸入，62宗屬本土個案，福建佔61宗，分別為廈門31宗、莆田28宗、泉州及漳州市各1宗，另1宗由雲南德宏傣族景頗族自治州報告，是早前瑞麗市確診病例的密切接觸者。當日新增無症狀感染20宗，6宗屬本土個案，均來自莆田。

福建本輪疫情已蔓延至莆田、廈門、泉州、漳州四地，其中漳州更是時隔1年7個月以後，發現首宗確診病例，當地部門稱要做好打硬仗的準備。

漳州新增確診者在廈門工作

漳州市政府在疫情防控記者會上通報，市內台商投資區發現1宗新冠確診病例，為廈門市同安區湖裡工業園某服飾有限公司人員。其所在公司發現2宗核酸陽性病例，但她未按要求在當地檢測，擅自前往漳州醫院進行核酸採樣，檢測結果呈陰性。其後因咽痛、低燒等症狀再就醫，才被研判為新冠確診病例。

通報稱，初步判定該確診者的密切接觸者19人，次密接者101人，均已落實集中醫學觀察；患者居住的小區已進行封控管理。當局也對漳州台商投資區開展全員核酸檢測，截至今日（17日）上午9時30分，已出報告的檢測結果均為陰性。

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這宗確診病例打破漳州自2020年2月15日起，無新增本土確診和疑似病例的記錄。漳州新聞網消息，漳州市委書記張國旺等幹部出席疫情防控小組會議。會議強調，漳州市面臨的外防輸入壓力巨大，防控任務緊迫繁重，各級各部門要有打大仗、打硬仗、打苦仗的充分準備，做好防控工作。

此外，福建省內疫情形勢仍嚴峻複雜，廈門及泉州同步收緊防疫措施。廈門今日起將高風險地區範圍擴大至同安區新民鎮烏塗社區，同時把思明區和同安區多條村列入中風險地區；市行政服務中心暫停對外開放，恢復時間視疫情防控情況另行通知。泉州泉港區則加強閉環管控，嚴格實行「人不出區、嚴禁聚集」等防疫措施。

責任編輯：易燕丹

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