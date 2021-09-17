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【中國樓市】專家：未來房價增速或遠低於基金和股票增速

經濟脈搏 11:40 2021/09/17

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恆大 （03333） 債務問題令外界憂慮中國樓市，官方強調，樓市整體運行保持平穩。交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝在博鰲論壇上提出，未來房地產資產類別的配置將下降，房價的增長速度可能會遠遠低於基金和股票的價格增長速度。

專家：未來房地產資產類別的配置將下降

據內媒，洪灝今日（17日）在2021博鰲房地產論壇中發表「17萬億後的房地產增長邊界」演講時提出，房地產行業最重要的長期增長因素，或者說最重要的長期的推動因素，就是中國的人口。

他說，「任何長周期的資產，包括長期的債券、房地產，它是以30到50年為單位的周期，因此要把這個宏觀的趨勢講清楚，我們必須要回歸這個宏觀周期最根本的推動力，就是中國的人口問題。」

他認為，2020年中國勞動年齡人口佔總人口的比例達到高峰之後開始下行，房地產投資的按年增速降到了今年7%左右，「很多人把房價的變化看做是一個貨幣現像，其實房價的上漲除了貨幣的現象之外，更根本的原因是中國的勞動人口比例出現了巨大的宏觀變化，放開二孩、三孩後人口出生率還在持續下降，這是中國宏觀經濟面臨的最大危機」。

【三孩政策】人口計生法完成修改 一文看懂有何變化

【樓市冷卻】部份地方停二手樓按揭   叫客人「明年再來」

中國樓市被指「慘烈」  房企平均一天倒一間

國家統計局開腔談恆大：對整體產業影響待觀察

洪灝提出，隨著勞動人口比例的下降，未來對於房地產資產類別的配置也將會下降，其它的資產類別，包括股票、基金、保險、其它的新興資產類別將會上升，或者換句話說，房價的增長速度可能會遠遠低於基金和股票的價格增長速度。

他最後談到，中年人和青年人的比例從2020年到2035年接近高位之後，房價也逐漸運行在一個高位。洪灝認為房價不會暴跌，否則很多銀行都受不了，但是房價會在一個比較高的位置徘徊，「這是人口對於房地產市場的啟示」。

國家統計局近日表示，從房地產市場運行而言，今年以來隨著各地區各部門堅持「房住不炒」原則，持續穩房價、穩地價、穩預期，整體運行保持平穩。

責任編輯：尹航

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