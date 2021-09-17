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中國申請加入CPTPP 美不重返：繼續在印太地區建立經濟關係

國情動向 11:52 2021/09/17

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中國昨日宣布，正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

美國之音引述一名白宮國安會發言人回應，總統拜登已表明，不會加入最初的TPP設計架構。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）亦稱，申請加入CPTPP是中國自己的事，把這個問題交給成員國來決定；美國將繼續在印太地區建立更牢固的經濟夥伴關係。

商務部：中方正式提出申請加入CPTPP

CPTPP的前身是跨太平洋夥伴關係協定（TPP），在奧巴馬政府期間推動，特朗普上台之後退出TPP。日本補位牽頭，協定重新命名。

拜登曾表示，需要重新磋商，然後再考慮加入。普薩基周四稱，拜登已表明，不會按原來的內容重新加入。據美國之音，白宮國安會表示，拜登已清楚說過，美國必須與世界40%的各國一起來確保環保與勞工權益等都被納入。

對於會否擔憂中國加入CPTPP之後，會加大對亞洲國家的影響力，國安會官員表示這交由CPTPP的會員國來評估。官員表示，美國正在檢視廣泛的選項，來打造更加堅強的印太地區經濟關係；也正在與盟友一起應對中國的強制貿易行為。

就在中國宣布申請加入CPTPP之前，美英澳宣布在印太地區建立新的安全夥伴關係，被應對中國在印太不斷擴大的影響力。

《華爾街日報》引述亞洲協會政策研究院副主席、美國前高級貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）說，這凸顯美國和中國都在積極爭取合作夥伴，為促進自身利益而尋求加入現有聯盟或創建新的聯盟。

費時不短且未必成功 專家：中國仍有收獲

不過，中國加入CPTPP或費時不短。

目前，CPTPP有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、新西蘭、新加坡、越南、墨西哥等。而中國加入，需要11個成員全部同意。然而，中國與澳洲貿易緊張持續，與加拿大也因華為孟晚舟案而關係僵持。此外，日本政府認為，有必要觀察中國是否能遵守CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重的立場。

據《華爾街日報》貿易專家指出，加入CPTPP的過程可能長達幾年甚至幾十年。一些人擔心，中國申請加入CPTPP，或讓西方陷入無休止的談判，卻無法真正達成任何協議。卡特勒並說：「申請加入CPTPP對中國毫無損失，卻會有很多收獲。」

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責任編輯：林佩怡

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