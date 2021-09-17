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樊綱批房企高槓杆：缺乏敬畏之心

經濟脈搏 12:04 2021/09/17

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幾年前，中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱的「六個錢包買房」言論曾引發熱議。在9月16日舉行的2021博鰲房地產論壇上，樊綱說：「過去企業在市場較好的時候，賺了一些錢，就以為自己可以呼風喚雨，可以用高槓桿進行急速擴張。對市場沒有一種敬畏之心，產生很多問題。」

樊綱指出，按照增加值，房地產行業占中國經濟的比重為16.4%，如果加上建築業、家電等行業，影響面則更廣。在全部的國內貸款總額當中，與房地產、家電、建築相關的貸款占41%，舉足輕重，因此，房地產市場對宏觀經濟具有重大影響。

軟著陸化解風險 增供給抑制房價

樊綱稱，企業對市場缺少一種敬畏之心，不切實際的幻想越大，造成的後果可能會越嚴重。因此發現問題就要及早解決，風險造成的影響才會控制在比較小的範圍內。

他提出，要想解決問題，則需要「軟著陸化解風險，增供給抑制房價」。軟著陸不會給其它行業造成太大震動，不會產生過度的調整。

樊綱認為，當房屋價格上漲時迅速控制供給，減少供給側貸款，容易出現兩方面的問題，一是減少供給無法抑制價格上漲，二是要思考如何在堅持房住不炒原則的同時解決住房問題。「你不能讓大家都不去發展房地產，住房需求如何滿足，這是我們實際的問題。」

儘管中國住房自有率一直保持較高水準，但在城市化進程當中，人口遷移會產生相應的遷移性需求。「特別是現在到大城市群的遷移性需求，這個需求一定是有區域差異的，冷熱不均，一定是有的地方價格下降，有的地方價格上漲，怎麼滿足這樣的需求仍然是我們的問題。」樊綱表示。

小資料庫

2018年4月，樊綱在內地一檔電視節目中提出，只要六個錢包能幫你湊夠首付的話，那麼最好還是買房子。該論斷在提出後迅速火遍網絡。

上述的六個錢包指是指男方的父母、祖父母、外祖父母加上女方的父母、祖父母、外祖父母共六個錢包。

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責任編輯：李冰琪 

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