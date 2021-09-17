太空出差3個月今返回 神舟十二號返回艙順利著陸（附直播鏈接）

9月16日，神舟十二號載人飛船與空間站天和核心艙成功實施分離，神舟十二號今日按計劃返回。截至目前，神舟十二號航天員乘組已在空間站組合體工作生活了90天，刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。13時34分，神舟十二號返回艙順利著陸。

分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

一文回顧神舟十二號飛船發射以來的關鍵節點

6月17日

9時22分，神舟十二號載人飛船搭載著聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員成功發射升空，並於當天15時54分，采用自主快速交會對接模式成功對接於天和核心艙前向端口，3名航天員順利入駐天和核心艙。

7月4日

3名航天員完成中國空間站階段首次出艙活動，完成了艙外活動相關設備組裝、全景相機抬升等任務。此次出艙活動歷經約7小時。

8月20日

3名航天員完成第二次出艙活動，進一步檢驗了中國新一代艙外航天服的功能性能，檢驗了航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。第二次出艙活動歷經約6小時。

責任編輯：尹航

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