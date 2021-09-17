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美軍最高將領向解放軍「放水」？中國專家：不可能秘密通話

國情動向 13:28 2021/09/17

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美軍最高將領向解放軍「放水」？中國專家：不可能秘密通話

美國新書爆料，特朗普任內瘋狂舉動連美軍也擔心，美軍最高將領曾兩度密電中國解放軍，向中方保證美軍不會對華突然發動襲擊，就算要打也會事先告知，以圖緩解局勢，避免中美真的誤判開打。消息在美國國內引發軒然大波，在中國這篇也成為熱點話題。但美國方面有進一步消息顯示，事件其實並非所講的戲劇性；中國專家解讀亦稱，中美最高將領根本不可能秘密通話，而美軍也沒有對解放軍泄密。

曾踢爆「水門事件」令尼克遜下台記者伍德沃德（Bob Woodward）即將出版新書《Peril》（危險），部分內容早前預先經《華盛頓郵報》公開，披露美軍最高將領，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley），曾兩度秘密致電解放軍最高將領、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成。

兩次電話據報分別發生在去年美國大選前，以及今年初特朗普號召支持者衝擊美國國會，干擾國會確認拜登勝選後。各方擔心，特朗普當時會採取更極端手段，例如向中國開戰，以求保住權力。米利於是「秘密」與李作成通電，嘗試讓中方放心，確保中美不會意外爆發衝突。

消息曝光亦讓米利遭到共和黨炮轟。特朗普聲稱這是「假新聞」，米利是「蠢貨」；共和黨人則指控米利「叛國」，要求拜登撤換。但拜登政府不為所動，表明支持和信任米利。

總統太瘋狂？美新書揭米利擔心特朗普精神、對話傳話細節

《Peril》一書原文描述到底如何尚不清楚，但事情其實也許並不如《華盛頓郵報》文章所講般戲劇性。

中美最高將領有否「秘密通電」？

米利辦公室發言人發表書面聲明，未有評論消息虛實，但表明米利的所有對話，都有職員在場，並已跟國防部和華府其他機構溝通協調。

美國有線新聞網（CNN）報道引述國防部官員稱，米利與解放軍高層舉行視頻會議，共有15人參加，包括美國國務院的一名代表，而且通話內容的文案和記錄，都分享至美國情報部門和跨部門機構。

另一位前國防部高級官員表示，時任美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）讓他的最高政策官員，向北京傳達信息，以打消中方的疑慮，這是在米利打電話之前完成的。美軍參謀長聯席會議主席，正是美國總統、國防部長的首席軍事顧問。

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《環球時報》也引述熟悉中美兩軍交往的專家指出，兩國外事通話，不可能是部門領導私人之間的「秘密通話」，而且雙方高層也事先知曉；會談期間主題、內容事先是有所確定的，並得到相關授權。

該專家稱，但與書面表達不同，口頭交流不可能做到百分百的一字不差，例如會有一些體現個人風格的語言或者口頭語出現，以及隨機答問；會談後雙方交流內容也均會向上級做出報告，因此不可能存在秘密通話。

據了解，兩國間外事通話，並不像一般私人通話的程序，不是拿起話筒，撥號碼，通話，而是有一系列複雜的操作程序，也就是有約定俗成的外交禮節。

首先要在雙方工作層之間溝通，約定通話主題，通話時間等；有時候一次通話甚至要準備長達數月時間。其次，通話時相關部門工作人員皆在場，負責翻譯、記錄，存檔等環節，各司其職，也就是說，通話內容在與會人員中是公開的。

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米利有否向解放軍泄密？

《環球時報》稱，米利告知中方「美國沒有立即發動進攻的計劃」，在外界看來這是「冒天下之大不韙」，是「證據確鑿」的泄密行為；但假若真有這個細節存在，米利的表述，也和泄露軍事機密並不是一回事。專家解釋，實質上，這是美國追求戰略確定性的一種方式。

米利辦公室指出，米利和中方通話傳遞釋疑信息，符合他保持戰略穩定的職責。國防部發言人亦稱，美軍與外軍領導人溝通的重要在於，可以與美國關係緊張的國家，尤其是和中國、俄羅斯等國之間，努力減少誤判和衝突風險，緩和緊張局勢，明確美國的國家安全利益。

專家表示，軍事戰略有很多內容，有些事情需要刻意保持模糊，有些事情則需要透明以求得確定；中美日益走向對抗，彼此都懷疑對方會發動攻擊，特朗普政府過渡期間，釋放了很多可能導致中美誤判的信息；在是否與中國戰爭這件事上，美方直接告知中國不會主動發起戰爭，是為了追求確定性，也即穩定雙方戰略關係，防止出現誤判，使得戰略意圖清晰化。

中美兩個大國並不希望打仗，世界也不希望看到這兩個大國發生戰爭。但專家指，「不希望」和「會不會」是兩個概念。

「中美兩國當前存在深刻對抗，推著雙方往矛盾方向走。綜觀歷史可以發現，世界上絕大多數戰爭的爆發都是因為觸碰到導火線而最終爆發，誰都無法控制。而美國當前雖然不希望和中國打仗，但軍事行動上卻毫不收斂，艦機對中國抵近偵察日趨嚴重，對兩國之間造成了不可控風險，意外事件隨時可以發生，這也是美國對中美之間危機管控高度關注的根本原因。」

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米利風波實質出於美國兩黨鬥爭

中國外交部被問及對消息有何評論時，發言人趙立堅表示不了解具體情況，只稱作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美合則兩利、鬥則俱傷。　

專家稱，如果這件事屬實，可以多想一想，為甚麽這樣在業內常規的一件事，會在美國會引起軒然大波。

專家認為，這件事本質上是美國內部的事情，中國應該坦然處之；米利引發的輿論關注，實質上是由於美國兩黨之爭，是美國共和黨對民主黨施加壓力，而且這件事之所以如此受關注，早在阿富汗撤軍之際就已經埋下了伏筆；美軍從阿富汗的倉促撤軍在美國國內反應非常大，軍方內輿論對防長奧斯汀和米利軍事指揮能力，也提出了很大質疑，時隔半月後，媒體再爆米利的新料，進一步加劇了共和黨的討伐。

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責任編輯：連兆鋒

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