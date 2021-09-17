▲ 廣電總局明令抵制「耽改」 官媒曾這樣批男男CP劇

內地整治娛樂圈風暴持續，近期由耽改劇（改編自耽美小說，多指男男同性愛情小說）引發的各種話題此起彼伏，如年初熱播的《山河令》，因劇中演員張哲瀚涉參拜靖國神社等事情，遭官媒點名批評，代言品牌悉數解約，相關劇集作品也遭下架。國家廣播電視總局周四（16日）在京召開會議，要求加強電視劇創作生產正面引導，堅決抵制流量至上、「飯圈」亂象、「耽改」之風等泛娛樂化現象。

座談會以貫徹落實文娛領域綜合治理部署、推動電視劇事業高質量發展為題，指出要嚴格執行電視劇片酬管理規定，堅決抵制天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等。

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廣電總局副局長朱詠雷在會上表示，要堅持問題導向，堅持防微杜漸，堅決抵制文娛領域不良現象的滲透侵蝕；堅持現實主義創作理念，堅決抵制畸形審美；規範電視劇市場秩序，堅決抵制資本不良牟利；加強從業人員管理，強化行業自律，樹立崇德尚藝的良好風氣，堅決抵制違法失德藝人。

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《光明日報》早前也刊文稱，在資本逐利的商業邏輯下，耽改劇在營銷上通過捆綁主角大炒「男男CP」，佔據社交平台話題排行榜，已變得流量化、商業化，擾亂網絡秩序和環境。放任其發展，必會對主流文化和截至產生衝擊，將大眾審美引入歧途。又指耽改劇盛行，無疑會讓處於人生觀、價值觀關鍵塑造期的青少年產生困惑和迷失。

而廣電總局這次明令抵制「耽改」之風，相信將是整治娛樂圈亂象的其中一環，畢竟耽改劇產生的「流量」可謂不小。諸如這幾年熱播的《鎮魂》、《陳情令》等，朱一龍、白宇、肖戰、王一博等演員憑藉劇集收穫難以想象的人氣，一舉成為內地娛樂圈「頂流」。如今，《皓衣行》、《左肩有你》等熱搜不斷的耽改劇，或許都將「難見天日」，播出遙遙無期。

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什麼是耽改劇？ 耽改劇通常是指從耽美小說改編而來的影視劇；而耽美一詞則來自日本，原指唯美主義，後多被用於表述同性愛情，尤其是男同性戀。 耽美小說等作品本屬小眾文化的分支，但網絡傳播使其大熱，越發受年輕人追捧。近年，內地有不少影視公司購買原創耽美小説版權後，進行劇本改編和拍攝網絡劇。2018年，《鎮魂》的爆紅，令市場上的耽改劇不斷推陳出新，同時也帶同耽美文化從亞文化，走進大眾視野。

責任編輯：易燕丹

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