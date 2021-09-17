肖鋼：內地居民財富結構不盡合理 房地產佔比過高

全國政協委員、中國證監會原主席肖鋼今日表示，內地居民財富結構不盡合理，房地產佔比過高，金融資產佔比偏低。他又指，中國資本市場並不缺少資金，但缺少真正做長期投資的耐心資本。

2021年中國資產管理年會今日舉行，肖鋼就如何健全長期投資者制度，增強資本市場財富管理功能演講。

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據「21世紀經濟報道」，肖鋼指出，目前中國居民財富管理需求旺盛，但居民財富結構不盡合理，房地產佔比過高，金融資產佔比偏低。而在金融資產中，現金、存款等佔比較高，股票、債券、基金、保險等資產佔比較低。從財富管理機構的資產配置來看，固定收益類產品和非標投資佔比較高，權益類的產品投資佔比很有限。

他表示，長期投資者是資本市場長期穩定發展的關鍵因素，培育壯大資產管理機構的力量，大力發展權益類的基金產品，持續推進各類中長期資金配置資本市場，是增強資本市場財富管理能力的一個重點任務。

壯大長期耐心資本 助科技自立自強

肖鋼解釋這有三大意義，一是為資本市場持續注入源頭活水，促進市場穩定發展。他稱，中國資本市場不缺資金，但缺少足夠多的真正做長期投資的耐心資本，而長期資本可對市場價格起到穩定和平滑作用。研究認為中長期價值型投資者的市值佔比超過一半，交易量佔1/3才比較合理。

第二，壯大長期耐心資本，是實現高質量科技自立自強的重要途徑。疫情下，美國去年風投達到3000億美元，按年增長4%。而截至今年4月，在中國267間已經上市的科創企業中，有250家獲得過PE投資，總金額達2000多億元人民幣，平均每間公司上市前獲約8億元的創業投資。

此外，推動長期資金的入市，有利降低市場的波動性，很大程度起到保護中小投資者合法權益的作用。

至於如何營造長期資金「願意來，留得住」的市場環境，肖鋼提出，要堅持市場化、法治化、國際化的改革趨向；實施政策傾斜和引導，鼓勵發展天使投資和風險投資，對於投資早期科創企業和小企業股權的進一步給予稅收優惠；對於風投出資的科創企業和小企業，建議政府部門可提供一定額度的貸款擔保或貼息，以增加扶持的力度。加快資管行業的轉型發展。

責任編輯：林佩怡

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