汽車缺芯 內地多地經銷商以發票價回購二手豪車

汽車缺芯引發的連鎖反應已經傳導給了二手車。據第一財經報道，內地江蘇、福建、南京、山東、天津、四川等多個地區的豪華車企部分4s店均推出了以開票價回收二手車的活動。

寶馬品牌經銷商成都寶悅汽車有限公司9月15日在其官方微信公眾號中推送的一條消息顯示：「符合准新車車況，我們以當時開票價回收你的愛車。」另一家寶馬經銷商在其海報中寫道，如果無事故、無結構損失，經檢驗後可享發票價回購。

芯片短缺導致二手車價格大幅上漲

據報道，二手車高價回收只是部分豪華車經銷商的行為，一些車源相對充足且新車價格仍有優惠的豪華車經銷商並未參與。而從此輪高價回收二手車活動來看，經銷商對車況的要求較為嚴格，同時對車型有一定的要求。以發票價格回收的二手車多為當前熱銷車型，同時也是新車車源較為緊張的車型。

經銷商之所以罕見地以發票價回購二手車，原因是汽車芯片短缺導致部分二手車價格大幅上漲，甚至出現了二手車價格比新車還貴的「價格倒掛」現象。

賓士官方授權的某4S店二手車經理張先生透露：「受芯片短缺影響，賓士車源緊張，新車的價格基本沒有優惠了，有些車不僅要原價賣，還要搭售裝潢產品。二手車的價格也跟著大幅上漲，所以即便高價回收我們也能賺錢。等產能上來了，新車多了，二手車高價回收的活動就取消了，目前還在推廣。」

多家經銷商預計芯片短缺將持續至2022年

另一家豪華品牌經銷商告訴記者，在芯片緊張之前，豪華品牌多個車型在終端價格上都有折扣，「前兩年的車讓價15個點以上，我們按照發票價收回來，以新車指導價賣掉，利潤也有一萬多人民幣。」

他透露，經銷商高價回收二手車面臨著一定的風險，如果收車的數量較多，而短期內新車產量增長，二手車的銷售就會受到影響。如果賣不出去，高價回收的二手車就要降價出售。不過多家車企和芯片廠預測，短缺的情況會持續到2022年。這意味著，新車車源緊張的情況短期內或許無法有效緩解。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅指出：「原來車的價格是裸車加購置稅的，消費者購買二手車就省了購置稅的價格，相當於降了約10%的價格。」

據悉，自去年汽車芯片短缺發生以來，中國國內二手車交易量增幅明顯優於新車情況。根據商務部發佈的資料，今年1至8月，中國二手車交易量1139.2萬輛，同比增長40.4%，二手車與新車交易量之間的比例達到0.83，繼續創新高。

工信部指新能源車企數量太大 鼓勵兼併重組做大做強

汽車芯片短缺加劇 多間車企連續3個月產量減半

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁