環時總編胡錫進：恒大一旦破產 不會引發金融風暴

恒大（03333）深陷債務危機之際，內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，恒大一旦破產，相信不會「成為雷曼兄弟倒閉那樣系統性金融風暴的導火索」。

他解釋，恆大要倒也非倒在房地產業務上，指中國不存在發生房地產發生次貸危機的基本形勢，中國購房首付款的比例很高，二套房的首付比例尤其高，與美國當時的情況截然不同。

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企業不能有自己「大到不能倒」的僥倖 須自救

胡錫進指出，恒大今天遭遇警示，盲目擴張、輕率操弄金融、使用高槓桿，都是冒險。而恒大在國家此輪調整前，就把橡皮筋繃得太緊；規模越大負債率越高，也因此越脆弱，造成一個危如累卵的格局。

他表示，國家不會給企業出難題，故意置企業於困境，當企業正常經營遭遇市場逆風時，國家會以規範方式盡量幫助紓困。然而，國家需要對行業開展規範化調整時，也不會因為有的企業問題嚴重而投鼠忌器，刻意遷就和保護。

「一旦問題爆雷，出事企業不能有自己『大到不能倒』的僥倖，它們必須有能力以市場方式自救。」胡錫進稱，市場上最後留下來的都是基礎業績過硬、不怕風雨一時刮斷幾根樹杈的企業。

他希望恒大能度過難關，每個遭遇困境企業能「起死回生」，因為它們活下來，對增加社會韌性的正面作用往往更大。但這個奇蹟需要恒大和每個一旦陷入險境的企業，依靠自己的市場力量去創造。

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責任編輯：林佩怡

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