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習近平：解決國際事情 不能從所謂「實力地位」出發

國情動向 16:04 2021/09/17

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中國國家主席習近平，今日下午以視像方式，出席上海合作組織成員國元首理事會會議。習近平表示，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，並絕不允許外部勢力干涉地區國家內政；又指解決國際上的事，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌。

值得注意，正值中美角力升溫。而美方曾表示，將繼續從實力地位出發與中方對話，中方則曾反駁，美方沒有資格說「從實力地位出發與中國打交道」。

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要拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘

據新華社報道，習近平發表講話，指要堅定制度自信，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式。要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。 

他強調，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理」。解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共享。

要踐行真正的多邊主義，反對打著所謂「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。 

幫助有需要國家 加強能力建設

習近平又稱，應走團結合作之路、安危共擔之路、開放融通之路、互學互鑑之路、公平正義之路，構建更加緊密的上合組織命運共同體。

而未來3年，中方將向上合組織國家提供1000名扶貧培訓名額，建成10所魯班工坊，在「絲路一家親」行動框架內開展衛生健康、扶貧救助、文化教育等領域30個合作項目，幫助有需要的國家加強能力建設、改善民生福祉。

此外，習近平提到，中方迄今已向100多個國家和國際組織，提供將近12億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，用好中方向「新冠疫苗實施計劃」捐贈的1億美元，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。

責任編輯：林佩怡

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