▲ 神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？

神舟十二號飛船載著3名航天員離開中國天宮空間站（太空站），平安返回地球，神舟十二號載人航天任務歷時超過90天後圓滿成功。神舟十三號飛船預料則要10月初才發射，載著第二批航天員留駐中國太空站半年。這意味中國太空站會有幾周時間無人駐守。為甚麼會這樣？太空站又會否受到「外來侵襲」？

神舟十二號載人飛船是繼天和核心艙、天舟二號貨運飛船後，中國太空站第三次任務。神十二航天員進駐太空站前，天舟二號先與太空站對接，為太空站補給。

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而神十二離開後，還要首先發射天舟三號貨運飛船，為太空站再次補給，之後才會迎接神舟十三號載人飛船，航天員在中國太空站的輪換是「先下後上」。

相比之下，國際太空站的航天員輪換是「先上後下」，新一批航天員來到後，舊一批才走，使國際太空站長期有人駐守。

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為何不像國際太空站長期有人？

但是，中國太空站出現駐守空窗期的原因，卻並非補給問題。天和核心艙除了後端對接口，前端還有節點艙，節點艙可以對接另外5個航天器，意味如有需要，神十二、神十三、天舟二、天舟三都可同時連接天和號。

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現時阻止中國太空站同時容納6名航天員的，相信主要是出於空間問題，以及安全考慮。

天和核心艙雖然比國際太空站任何一艙都要大，但它目前畢竟只是中國太空站的唯一一艙。天和核心艙內有3間睡房和1個廁所，同時容納6人的話無疑太擠迫。

與此同時，對接也是航天器相對危險的階段，假如碰撞受損，飛船上的航天員還可以即時返回地球，太空站內的人要逃生則會相對困難。

俄美國際太空站已經對接數百次，已經相當熟習，而中國太空站剛剛起步，選擇穩打穩紮會更好。

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現在這樣不代表將來也這樣

不過，這些問題都是可以解決的。除了對接經驗會不斷累積、熟練安全程度會隨之提升，中國太空站規模也快將擴大。

按計劃，「夢天」、「問天」實驗艙會於明天發射，接上天和核心艙，這些艙預料都會有生活區，屆時太空站可以同時照顧更多航天員的起居飲食。

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這意味著，「先下後上」很可能只是中國太空站現階段的運作模式。隨住太空站擴展和運作成熟，未來也可以和國際太空站一樣「先上後下」。

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太空站無人駐守會否受襲？

電影《引力邊緣》（Gravity）中，女主角由國際太空站逃生，去了中國太空站登上神舟飛船返回地球。

但現實上，太空站遭闖入的機會很微。因為除了飛船對接機構要兼容，航天員亦要用特製鎖匙方能打開太空站艙門。

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而且攻擊或搶奪航天器，則相當於戰爭行為，相信不會有國家冒這風險，畢竟有載人航天能力的國家就只得幾個。

其實，太空站受到襲擊的風險，主要來自太空垃圾和隕石。地球軌道上小於1厘米的碎片多達超過1億塊，都以比子彈快得多的速度飛行。

幸好，現代載人航天器設計時都已考慮到這一點，確保即時受到零星碎片命中，也不會馬上導致災難結果。

假如遇上大型太空垃圾或隕石，太空站則可以使用姿態控制發動機，或對接飛船的發動機調整軌道避開。

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責任編輯：連兆鋒