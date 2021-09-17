【神州快訊】中新天津生態城以賽為媒 助推智慧城市建設

第4屆「綻放杯」5G應用徵集大賽智慧城市專題賽頒獎典禮暨5G智慧城市高峰論壇日前在中新天津生態城舉辦。是次專題賽由中新天津生態城管委會聯合中國信息通信研究院共同承辦，旨在以賽為媒，促進區域智能科技產業發展，助推智慧城市建設。

是次專題賽徵集了來自全國各地的530個項目參賽，包括基於5G安全專網的新一代運載火箭總裝測試智能製造項目、杭州智能亞運、5G智慧海關等，充分展示了5G技術在各行業的實際應用成果。決賽現場採用「8分鐘演講+ 6分鐘答辯」的形式，由專家評審小組圍繞項目的產品功能性、實用性、商用性、社會效益4方面進行綜合評判，最終產生一等獎8名、二等獎10名、三等獎14名以及優秀獎28名，其中，「生態城智慧城市全場景應用」項目獲一等獎，「基於5G的數字家庭服務平台」項目獲二等獎。專題賽結束後，還舉辦了5G智慧城市高峰論壇，多位權威專家和領軍企業代表受邀參加並分享了智慧城市領域最新發展理念與實踐成果。

專題賽期間，生態城同步開展了5G智慧城市產融對接會。在簽約環節中，生態城管委會分別與車未來(天津)網絡信息技術有限公司、山東智顯光電科技有限公司、青橋控股投資有限公司簽署合作協議，將共同打造智慧應用場景，助力智慧城市領域中小型科技企業發展。5G+AI實驗室也分別與天津市中西醫結合醫院南開醫院、中國石油化工集團有限公司天津分公司等多家企業機構簽署合作協議，推進5G+醫療健康領域探索，深化5G與工業互聯網的融合創新發展。

作為國家智慧城市建設試點，生態城全面實施「生態+智慧」雙輪驅動發展戰略，已實現合作區5G全覆蓋，開展了包括車路協同自動駕駛、5G無人機在內的應用試點，今年5月投用的5G+AI實驗室也為5G技術的創新應用提供了平台載體。生態城管委會副主任楊勇表示，生態城將繼續探索5G技術與智慧城市發展深度融合的新路徑，全力打造天津市5G全域應用示範區、智慧城市建設國家標杆區。

（資料由客戶提供）