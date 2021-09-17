世界銀行前高層被指施壓提高中國排名 中方回應

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva），被指之前在擔任世界銀行CEO時施壓員工，以提高中國在該行《2018年營商環境報告》中的排名。

格奧爾基耶娃表示，她不認同這一調查結論。中國外交部則表示，中國政府高度重視優化營商環境工作，有關成績有目共睹，希望世行對有關問題全面調查。

格奧爾基耶娃不認同調查結論

世界銀行周四（16日）發布由其所聘外部律師事務編寫的報告，指對《營商環境報告》調查後發現存在嚴重道德問題，故決定停止該系列報告。

據《華爾街日報》，世界銀行公布調查的結論是，包括格奧爾基耶娃在內的世界銀行高級領導人，參與了向經濟學家施壓，以幫助提高中國在2018年的排名。當時，格奧爾基耶娃和其他人正試圖說服中國支持提高對世界銀行的撥款。

▲ 格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）

事件還牽涉時任世界銀行行長金墉（Jim Yong Kim）。路透引述報告指，金墉辦公室高級職員施加了「直接和間接壓力」，要求修改報告的評分方法以提高中國的得分，並稱這可能是根據金墉的指示做出。

在2017年10月發布的《2018年營商環境報告》中，與最初報告草案相比，在數據方法改變後，中國的排名上升了7位，由85位升至第78位。

世銀暫停發布營商環境報告 傳中國等4國數據似被不當修改

事件勢衝擊格奧爾基耶娃作為IMF總裁的權威。她表示，根本不同意數據違規調查的結果和解讀。金墉未有回應。

中國外交部發言人趙立堅今日表示，注意到世行近日就停發《營商環境報告》發表了聲明。中國政府高度重視優化營商環境工作，有關成績有目共睹。希望世行以事實為依據，以規則為準繩，本著專業客觀公正透明的原則，嚴格按照內部審查程序對有關問題全面調查，以更好地維護全球《營商環境報告》的專業性、公信力和世行本身以及成員國的聲譽。

另外，美國財政部表示，正在分析有關報告，首要責任是維護國際金融機構的誠信。

責任編輯：林佩怡

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