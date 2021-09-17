中國申請加入CPTPP 澳洲要求結束部長級關係凍結

中國正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），外交部今日表示，將按照CPTPP有關程序，與各成員進行必要磋商。

目前CPTPP成員國有11個，包括日本、加拿大、澳洲、新西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，中國參加需獲全體成員國同意。日本已表明，有必要觀察中國是否能遵守CPTPP的高標準規則。此外，中國與澳洲、加拿大等國關係緊張，或成障礙。

據澳洲傳媒報道，澳洲方面向中國表示，如果想加入CPTPP，就需結束對澳洲政府部長關係的深度凍結。

路透社：中國為加入CPTPP遊說澳洲支持

澳洲貿易、旅遊和投資部長丹·特漢（Dan Tehan）表示，中國要想加入，需要說服成員國相信其在遵守其對世貿（WTO）和現有貿易協定的承諾方面，「有良好的往績」。CPTPP締約方也希望相信，加入的候選國，會本著誠意充分履行其在協議中的承諾。

他又補充，「正如我們已經向中國傳達的那樣，這些都是需要部長級參與的重要事項」。

另外，在美英澳宣布在印太地區建立一個安全夥伴關係後，中國昨日即宣布申請加入CPTPP。中國外交部發言人趙立堅今日表示，兩者完全無關。

中國申請加入CPTPP 美不重返：繼續在印太地區建立經濟關係

責任編輯：林佩怡

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