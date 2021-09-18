美艦通過台海同日 解放軍在這處實戰化演練（第二版）

中美在台海角力持續升溫。美軍導彈驅逐艦周五（17日）通過台灣海峽，據報是美艦年內第九度通過台海。解放軍東部戰區表示，全程跟監警戒。

同一天，東部戰區並在台島西南海空域，實施聯合警巡和實戰化演練。

據東部戰區發布， 戰區 周五 出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台島西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力，將根據台海局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。

周五亦是台灣漢光演習最後一天，據台灣的軍方昨日表示，當日10架解放軍軍機飛往台灣西南空域。

年內第九次過台海 美軍：依國際法例

解放軍東部戰區發言人施毅稍早並表示，美軍「巴里」號導彈驅逐艦（USS Barry）過航台灣海峽並公開炒作，該戰區組織兵力全程跟監警戒。批評美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊表示，該艦依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾。強調美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

台灣的軍方表示，在美艦通過台海南駛期間，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美報告盤點台海衝突風險 首示警東風11威脅大躍進

日官員稱把台海和平穩定「當做自己的事」 趙立堅：極其荒謬

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁