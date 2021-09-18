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駐巴西里約熱內盧總領館遭擲爆炸物 中方嚴厲譴責（有片）

國情動向 11:45 2021/09/18

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中國駐巴西里約熱內盧總領館遭一名男子投擲爆炸物，造成有關建築受損，中方對此嚴厲譴責，並要求巴方全面調查，捉拿嚴懲違法分子。

據報道，事發當地時間周四（16日）晚上9時48分，閉路電視畫面顯示，一名戴帽及口罩的黑衣男子，手握從衣袋取出的爆炸物停留約10秒後，擲向中國駐里約總領館大門，隨即逃走。當地警方防爆隊接報到場蒐證，並開始搜捕疑犯。

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中國駐里約熱內盧總領館聲明，上述暴力事件性質惡劣，我館對此表示嚴厲譴責，正就此同巴方有關部門保持密切溝通，要求巴方立即開展全面調查，捉拿嚴懲違法分子，並採取切實措施杜絕類似事件再次發生。

聲明又提到，中巴關係的平穩順利發展，符合兩國根本利益，極少數人企圖破壞中巴友好的圖謀不會得逞。希望並相信巴西政府將根據《維也納領事關係公約》等國際公約，採取切實措施加強對總領館館舍和人員的保護，確保機構和人員安全與尊嚴不受侵犯。

此外，中國駐巴西使館公參瞿瑜輝，周五（17日）就中國駐里約總領館遭投擲爆炸物事件，向巴外交部主管官員提出交涉。巴西外交部官員表示高度重視事件，將加強對中國外交和領事機構的安全保護，切實維護中國在巴機構和人員的生命和財產安全，並追查懲處襲擊者，及時通報。

責任編輯：林佩怡

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