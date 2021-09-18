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福建新增31宗本土病例 中秋國慶師生非必要不出省市學校

國情動向 12:15 2021/09/18

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內地昨日新增31宗本土新冠肺炎確診病例，全部來自福建。福建教育廳呼籲，師生員工就地過節，非必要不出省、不出市、不出縣、不出校。

據國家衛健委通報，內地昨日新增46宗確診病例，15宗為境外輸入，31宗屬本土個案，其中莆田21宗、廈門8宗、漳州2宗。當日新增無症狀感染者17宗，均為境外輸入。

9月10日以來，福建累計報告本土確診病例292宗，現有本土無症狀感染3宗。

莆田仙遊縣3地調整為中風險地區。至此，內地目前有4個高風險、17個中風險地區，均在福建。

【福建疫情】莆田逾4成病例12歲以下 兒童成防控薄弱點

【福建疫情】莆田最小確診者僅4歲 穿防護衣獨自做檢查

福建省教育廳應對疫情防控工作領導小組昨印發通知，指各地各校要認清當前該省疫情防控形勢的複雜性和嚴峻性，始終繃緊疫情防控這根弦，堅決防止鬆勁情緒和麻痺思想，緊盯中秋國慶假期重要節點，查找封堵學校疫情防控短板漏洞。

通知要求加強中秋國慶假期疫情防控，積極引導師生員工就地過節，非必要不出省、不出市、不出縣、不出校，確有必要外出的要按情形履行有關審批手續並落實防控措施，學校要精準掌握師生員工健康狀況和行程軌跡。省內高風險地區應就地過節，中風險地區原則上就地過節，低風險地區倡導就地過節。此外，不舉辦大型聚集性活動。師生員工非必要不到中高風險地區及所在城市。

責任編輯：林佩怡

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