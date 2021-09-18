【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議

華為副董事長孟晚舟引渡案傳出新消息。加拿大《環球郵報》引述消息人士報道，美國與華為和孟晚舟的律師，就認罪協議恢復談判，有關協議或允許孟晚舟返回中國。

消息人士指出，如果孟晚舟認罪並支付巨額罰款，美國準備結束對她的引渡請求和刑事訴訟。

《環球郵報》報道，兩名消息人士稱，美國司法部數周以來，一直與華為及孟晚舟律師談判。而這些會談，不涉及在中國被扣押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）被；也華為違反制裁也非討論的一部分。

美國司法部拒絕置評；華為方面未有回應。

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孟晚舟據報曾拒提議 認為自己沒不當行為

《華爾街日報》去年底曾報道，美國司法部與孟晚舟的律師討論達成「延遲起訴協議」的可能性，孟晚舟將被要求承認部分指控，檢方將同意可能推遲並在之後放棄指控。若協議，將允許她返回中國。據報孟晚舟並未接受提議，認為自己不存在不當行為。

2018年12月，加拿大應美國要求，在溫哥華機場拘留孟晚舟。美國指控孟晚舟涉嫌銀行欺詐等。孟晚舟一直否認指控。加拿大法院上月結束引渡案聆訊，將於10月21日公布裁決日期。

中國外交部多次表示，孟晚舟事件是徹頭徹尾的政治事件，本質是美國一手策劃、加拿大幫兇實施的針對中國公民的政治迫害，是對中國企業的蓄意打壓，並多次促美方、加方放人。

責任編輯：林佩怡

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