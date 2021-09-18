【福建疫情】廈門全市小區閉環管理 市民非必要不外出

福建新冠肺炎疫情持續，廈門升級防疫措施，今日（18日）連發3份通告，全市居民小區（村）實行閉環管理、市民非必要不外出，全市公園景區等暫停開放、暫停遊園燈會等活動，同時取消餐廳堂食。

內地昨日新增31宗本土確診病例，全部來自福建，其中廈門佔8宗。至此，廈門本輪疫情累計確診病例達92宗。

累計92宗確診 全市取消堂食

廈門今日通告，全市居民小區（村）實行閉環管理，居民憑有效證件出入。市民自覺居家，非必要不外出，倡導居家辦公、彈性工作等靈活工作。各社區應開展拉網式居民健康排查，做到「不漏一戶、不落一人」，發現發燒人員，即送院就診。「紅事」緩辦、「白事」簡辦，殯儀館暫停告別服務。

另一則通告就要求，全市所有公園、景區、山海健康步道、宗教場所、民俗場所、民間信仰點、室內外體育場地、娛樂遊樂場所、足浴洗浴場所、公共溫泉營業場所等暫停對外開放。

同時，全市範圍內暫停遊園、燈會、廟會、花會、集市、民俗、民間信仰、文藝演出、廣場舞等群眾性活動。所有商場、超市、農貿市場等場所，同一時段接待人數僅限3成，並暫停大型促銷活動。地鐵、公交、BRT等公共交通工具實行限流運行。全市養老院、福利院實行封閉管理。

此外，廈門發通告表示，全市各餐飲單位，包括酒樓、酒店、餐館、食堂、咖啡店、飲品店、小吃店、超市、便利店等取消堂食，接受外賣服務。

廈門昨日宣布，啟動第二輪全市人員核酸檢測。此前，全市首輪核酸檢測採樣共發現29份10混1陽性樣本，當已確診17例。

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責任編輯：林佩怡

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