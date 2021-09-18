  • 30°C
香港時間 : 2021918日 (六) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【福建疫情】廈門全市小區閉環管理 市民非必要不外出

社會熱點 15:43 2021/09/18

分享：

福建新冠肺炎疫情持續，廈門升級防疫措施，今日（18日）連發3份通告，全市居民小區（村）實行閉環管理、市民非必要不外出，全市公園景區等暫停開放、暫停遊園燈會等活動，同時取消餐廳堂食。

內地昨日新增31宗本土確診病例，全部來自福建，其中廈門佔8宗。至此，廈門本輪疫情累計確診病例達92宗。

累計92宗確診 全市取消堂食

廈門今日通告，全市居民小區（村）實行閉環管理，居民憑有效證件出入。市民自覺居家，非必要不外出，倡導居家辦公、彈性工作等靈活工作。各社區應開展拉網式居民健康排查，做到「不漏一戶、不落一人」，發現發燒人員，即送院就診。「紅事」緩辦、「白事」簡辦，殯儀館暫停告別服務。

另一則通告就要求，全市所有公園、景區、山海健康步道、宗教場所、民俗場所、民間信仰點、室內外體育場地、娛樂遊樂場所、足浴洗浴場所、公共溫泉營業場所等暫停對外開放。

同時，全市範圍內暫停遊園、燈會、廟會、花會、集市、民俗、民間信仰、文藝演出、廣場舞等群眾性活動。所有商場、超市、農貿市場等場所，同一時段接待人數僅限3成，並暫停大型促銷活動。地鐵、公交、BRT等公共交通工具實行限流運行。全市養老院、福利院實行封閉管理。

此外，廈門發通告表示，全市各餐飲單位，包括酒樓、酒店、餐館、食堂、咖啡店、飲品店、小吃店、超市、便利店等取消堂食，接受外賣服務。

廈門昨日宣布，啟動第二輪全市人員核酸檢測。此前，全市首輪核酸檢測採樣共發現29份10混1陽性樣本，當已確診17例。

福建新增31宗本土病例 中秋國慶師生非必要不出省市學校

【福建疫情】莆田逾4成病例12歲以下 兒童成防控薄弱點

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 廈門 餐廳 中國

上一篇文章

【防沉迷】抖音14歲以下實名用戶 每天只能用40分鐘

下一篇文章

農村漢結婚難？廣西陸川統計中青年未娶妻人數剖析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

四川三星堆新出土「國寶級」青銅神壇（多圖）
四川三星堆新出土「國寶級」青銅神壇（多圖）
農村漢結婚難？廣西陸川統計中青年未娶妻人數剖析
農村漢結婚難？廣西陸川統計中青年未娶妻人數剖析
太空出差3個月今返回 神舟十二號返回艙順利著陸（附直播鏈接）
太空出差3個月今返回 神舟十二號返回艙順利著陸（附直播鏈接）
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？
神舟十二號返回 中國太空站為何無人駐守 受襲怎辦？
神舟十二號返抵地球 聶海勝出艙說：中國會有更多航天員刷新紀錄
神舟十二號返抵地球 聶海勝出艙說：中國會有更多航天員刷新紀錄
廣電總局明令抵制「耽改」 官媒曾這樣批男男CP劇
廣電總局明令抵制「耽改」 官媒曾這樣批男男CP劇