【防沉迷】抖音14歲以下實名用戶 每天只能用40分鐘

內地短片平台抖音，昨日宣布升級青少年防沉迷措施，14歲以下實名認用戶已全部進入青少年模式，每天最多只能使用40分鐘，每晚10時至翌日早上6時不能使用。

抖音表示，青少年模式進入後無法自行退出，未來新註冊的14歲以下用戶，也將直接進入這套模式。抖音又建議家長幫助孩子完成實名認證，進入青少年模式。

另外，在青少年模式中，抖音將提供科普實驗、博物館美術館展覽、全國各地的美麗風光、歷史知識講解等內容，希望能激發用戶興趣，觀看短片時也有所學、有所收穫。

抖音未成年保護專項負責人表示，為保護青少年健康上網，抖音不斷升級防沉迷和安全保護措施，本次完成14歲以下實名認證用戶直接進入青少年模式，是行業首家。有業內人士表示，抖音提升青少年防沉迷標準，為整個短片直播行業起到示範作用。

值得注意，內地近期嚴管青少年網絡活動。為堅決防止未成年人沉迷網絡遊戲，上月底開始，網絡遊戲企業僅可在周五至周日和法定節假日，每晚8至9時，向未成年人提供1小時網絡遊戲服務。

內地網民反應：

整治一下一些低俗的短視頻。 足夠了，這個玩40分鐘，農藥玩個1小時，B站看個1小時，很充實了 孩子們還在上課，滿心歡喜等放假，想不到等待他們的又是一個噩耗 這個設計還是很不錯的，但是很多孩子用父母的手機！ 能不能限制老年人？我奶奶看直播買了各種假的……

責任編輯：林佩怡

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