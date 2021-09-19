  • 31°C
香港時間 : 2021919日 (日) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：對包括民營企業等一視同仁　維護公平競爭

國情動向 14:28 2021/09/19

分享：

在一連串監管措施及「共同富裕」引發民企普遍擔憂後，中國國務院總理李克強日前在廣西表示，國家對包括民企在內的各類所有制市場主體「一視同仁」，且維護公平競爭。

中國政府網報導，李克強16日至18日前往廣西壯族自治區考察，他在聽取當地民企瑞聲科技介紹創立數十年來的發展時，作上述宣示。

李克強說，市場主體是經濟發展根基，民營經濟是吸納就業、創造財富的重要力量。國家會持續深化改革，推進「放管服」，優化營商環境。

他強調，國家對包括民營企業在內的各類所有制市場主體「一視同仁」，且「維護公平競爭，促進更好發展」。

李克強亦指，針對國內外經濟形勢變化，宏觀政策要圍繞市場主體需求精準實施，穩定合理預期，保持經濟平穩運行；會繼續多措並舉應對大宗商品價格上漲多等問題，更加注重用市場化辦法穩定價格

在李克強之前，中國國務院副總理劉鶴近日两次在出席活動公開喊話。他在6日表示，中國支持民營經濟發展的「方針政策未變，將來也不會改變」。

劉鶴16日又說，中國堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的大政方針不變，並將繼續大力支持中小企業健康發展，且堅決支持民營經濟健康發展。

劉鶴：堅決支持民營經濟健康發展 減輕中小企壓力

劉鶴：支持民營經濟發展方針不變

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義
2021/08/26
中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義
【共同富裕】官媒刊文：多高收入會成為調節目標？
2021/09/01
【共同富裕】官媒刊文：多高收入會成為調節目標？
【共同富裕】互聯網大廠取消長短周 有人薪水低萬元有人要搬屋
2021/09/02
【共同富裕】互聯網大廠取消長短周 有人薪水低萬元有人要搬屋
經濟學者張維迎：堅定對市場經濟信心 就會走向共同富裕
2021/09/02
經濟學者張維迎：堅定對市場經濟信心 就會走向共同富裕
響應共同富裕 浙江省委書記帶頭捐一日所得
2021/09/05
響應共同富裕 浙江省委書記帶頭捐一日所得

你可能感興趣

中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義
11:52 2021/08/26
中財辦：共同富裕不搞殺富濟貧 也非平均主義
【共同富裕】官媒刊文：多高收入會成為調節目標？
17:41 2021/09/01
【共同富裕】官媒刊文：多高收入會成為調節目標？
【共同富裕】互聯網大廠取消長短周 有人薪水低萬元有人要搬屋
12:32 2021/09/02
【共同富裕】互聯網大廠取消長短周 有人薪水低萬元有人要搬屋
共同富裕 中國國務院 中國 廣西壯族自治區 李克強 就業 商品 經濟 劉鶴

下一篇文章

聯合國秘書長：中美關係失靈 需建合作軌道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

與美英組聯盟後 澳洲總理邀請習近平會談 京這樣回應
與美英組聯盟後 澳洲總理邀請習近平會談 京這樣回應
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
美艦通過台海同日 解放軍在這處實戰化演練（第二版）
美艦通過台海同日 解放軍在這處實戰化演練（第二版）
福建新增31宗本土病例 中秋國慶師生非必要不出省市學校
福建新增31宗本土病例 中秋國慶師生非必要不出省市學校
聯合國秘書長：中美關係失靈 需建合作軌道
聯合國秘書長：中美關係失靈 需建合作軌道
【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議
【孟晚舟案】加媒：美國與華為恢復磋商認罪協議