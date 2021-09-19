李克強：對包括民營企業等一視同仁　維護公平競爭

在一連串監管措施及「共同富裕」引發民企普遍擔憂後，中國國務院總理李克強日前在廣西表示，國家對包括民企在內的各類所有制市場主體「一視同仁」，且維護公平競爭。

中國政府網報導，李克強16日至18日前往廣西壯族自治區考察，他在聽取當地民企瑞聲科技介紹創立數十年來的發展時，作上述宣示。

李克強說，市場主體是經濟發展根基，民營經濟是吸納就業、創造財富的重要力量。國家會持續深化改革，推進「放管服」，優化營商環境。

他強調，國家對包括民營企業在內的各類所有制市場主體「一視同仁」，且「維護公平競爭，促進更好發展」。

李克強亦指，針對國內外經濟形勢變化，宏觀政策要圍繞市場主體需求精準實施，穩定合理預期，保持經濟平穩運行；會繼續多措並舉應對大宗商品價格上漲多等問題，更加注重用市場化辦法穩定價格

在李克強之前，中國國務院副總理劉鶴近日两次在出席活動公開喊話。他在6日表示，中國支持民營經濟發展的「方針政策未變，將來也不會改變」。

劉鶴16日又說，中國堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的大政方針不變，並將繼續大力支持中小企業健康發展，且堅決支持民營經濟健康發展。

劉鶴：堅決支持民營經濟健康發展 減輕中小企壓力

劉鶴：支持民營經濟發展方針不變

責任編輯：李冰琪

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