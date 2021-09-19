大陸明日起暫停從台灣輸入番荔枝和蓮霧 合作社難過又遺憾（第二版）

大陸海關總署18日在官網宣布，明日起暫停從台灣輸入番荔枝（釋迦）和蓮霧。

更新內容高雄市長回應

海關總署動植物檢疫司發布通知，表示自今年以來，多次從台灣輸入的番荔枝和蓮霧檢出有害生物「大洋臀紋粉蚧」，為防範植物疫情風險，根據相關法規和標準，明日起暫停從台灣輸入這兩種水果。

台灣高雄盛產番荔枝和蓮霧，受影響最大，高雄市長陳其邁指，大陸今天通知，明天就不得輸入，在中秋假期方面宣布，對台灣極不友善，也不符世貿組織規範，是借勢打壓台灣，更打擊台灣農民。

高雄市農業局表示，台灣蓮霧種植面積3100多公頃，其中高雄種植面積為405公頃，佔1成2，主要分布在六龜地區，當地蓮霧1年產量約5700噸，1成外銷，當中大陸佔比超過9成。

屏東縣南州地區農會總幹事黃俐甄說，台灣蓮霧禁銷陸，難過又遺憾。屏東蓮霧現進入產期調節催花期，預計11月底、12月蓮霧採收。無法銷陸，農民通路少一區塊，南州地區農會蓮霧種植面積約450公頃，之前銷到香港、東南亞，最遠到帛琉。

海關總署今年2月亦以驗出有害生物為由，由3月1日起暫緩進口台灣鳳梨，引發兩岸爭議。大陸是台灣水果最大出口地區，台灣傳媒報道，去年台灣出口的蓮霧和釋迦，分別有超過96%和94%，都是出口到大陸，措施將再次衝擊當地農民。

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責任編輯：李冰琪

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