台東這類番荔枝九成出口大陸 果農憂生計不保

中國大陸再以驗出害蟲為由，明日起（20日）全面釋迦（番荔枝）及蓮霧入口。在主力種植鳳梨釋迦（雜交品種）的台東縣，九成水果都銷往大陸市場，當地農業在這次的禁令中恐再遭重創。縣政府、農會承認問題嚴重，將商討對策。有果農則不諱言地說：「如果釋迦不能出口，就得喝西北風了。」

綜台《聯合報》、《中國時報》等台媒報道，番荔枝是為台東的主要經濟農作物，栽種面積達5,500公頃，而鳳梨釋迦佔了1,800公頃，每年外銷產量1.4萬噸，九成以上銷往大陸，每年產值逾12億元新台幣。縣農會稱，他們事先未接獲相關通知，若消息屬實，應先轉換出口國家，未來再利用加工技術和產量調節因應。由於釋迦品種眾多，這次的禁令是否把鳳梨釋迦包括在內，仍需要再進一步了解確認，萬一真的鳳梨釋迦停止銷往大陸，這問題相當嚴重。

「慘了，如果釋迦不能出口，等於要喝西北風了。」一名劉姓果農稱，雖然縣政府及農會將釋迦積極拓展行銷其他國家地區，但畢竟還是有限，目前大陸市場仍為最大宗。另一名李姓果農則說，之前大陸禁止台灣鳳梨入口後，已有傳下一波就是釋迦，希望政府要趕快想辦法解決。

在大量種植蓮霧的屏東，專做出口生意的果農受的衝擊亦最大。一名孫姓果農稱，這次的消息來得太突然，已有預期心態政府態度親美日，未來一定會走上「這一步」，接下來看政府怎麼協助農民。他又指，畢竟台灣本土市場有限，鳳梨（菠蘿）受重創後，這次又輪到蓮霧，擔心生意難做，無法養活員工。

當地一間合作社的林姓執行長說，他們的蓮霧銷陸約佔八成，公司有30到50名員工，很多是臨工，這次影響生計嚴重，現在要想後續的應對方式。

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責任編輯：陳建錫