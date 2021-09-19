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中國申入CPTPP 澳洲為「不反對」提出這兩大條件

國情動向 17:34 2021/09/19

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在美英澳宣布成立新的印太聯盟後，中國隨即申請加入CPTPP，被認為是向美國「反將一軍」。澳洲貿易部表明將對中國的申請投下「反對票」，除非中方停止貿易打壓，以及恢復兩國的部長級接觸。由於加入協定須獲11個成員國一致同意，澳洲一票反對，已足以把中國拒諸門外。

澳聯社引述澳洲貿易部長特漢指，直到北京就既有貿易協定與世貿組織承諾的「合規紀錄」（Track Record of Compliance）說服CPTPP會員前，中國都無法加入。他提出上述兩項條件，並指這是一個要求北京恢復與坎培拉高層對話的過程，「CPTPP締約方也會想要確信，加盟候選國將真誠地根據協定完全履行承諾。」。特漢表示，中國加入CPTPP的第一步，是由現有成員國決定是否啟動加入談判，這需要各成員國的支持，並且達成共識。

美國已表明不返回CPTPP，《澳洲金融評論》則引述消息指，澳洲總理莫理森將在下周的「四方安全對話」（Quad）上，當面建議總統登拜重新加入。

在申入CPTPP一事上，中國據報正遊說澳洲支持，但兩國的緊張關係明顯成為障礙，美英澳聯盟更可能成為新的導火線。上周的中國外交部記者會上，發言人趙立堅冷淡回應莫里森尋求與北京對話一事，他指：「中澳關係的困難局面，責任完全在澳方。當務之急是澳方要正視兩國關係受挫的癥結，認真思考到底將中國視為夥伴還是威脅，切實秉持相互尊重、平等相待的原則和全面戰略夥伴關係精神，處理兩國關係，多做有利於增進兩國互信，促進務實合作的事。」

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中國申請加入CPTPP 美不重返：繼續在印太地區建立經濟關係

責任編制：陳建錫

貿易戰 軍事 地緣政治 外交 CPTPP 金融 貿易 美國 澳洲 中國

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