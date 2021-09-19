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貴州客輪涉超載翻側 最少10死5失蹤

社會熱點 20:38 2021/09/19

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貴州省六盤水市六枝特區牂牁江，上周六（18日）下午5時許發生客輪翻側事故。央視新聞消息，截至周日（19日）下午6時，共搜救出41人，其中31人安全，10人救治無效死亡，包括客輪駕駛員楊某。經排查，仍有5人失蹤，另有11人落水自救脫險後離開事故現場。初步調查顯示，客輪存在超載問題，但事故原因仍待進一步調查。

據央視新聞報道，涉事客輪為西陵航運公司（民營企業）8015型客運船，核載40人。經現場救援指揮部排查發現，該客輪事發時有超載問題，實載人數為57人。相信船上乘客主要為牂牁鎮學生，因為牂牁江水域寬闊，客輪是牂牁鎮沿河學生往返的主要交通工具。

六盤水市委宣傳部微信公眾號 「微涼都」消息指， 客輪航行途中曾遇突發性強對流天氣。當地氣象部門分析顯示，18日傍晚六枝特區牂牁鎮出現雷陣雨天氣，局部風速達6級。

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目前，翻側船體已拉正，但由於當地正在下雨，事發區域水域寬廣、水下環境複雜，救援工作難度較大。省市縣公安、交通、應急、衛健等部門已組建17支救援隊伍，出動839人次、50艘船隻、28名專業潛水員、3台水下機器人、4台無人機進行搜救。

同時，當地組建15個工作小組，負責處理死者善後等工作，並對事故原因和超載情況進行調查。

貴州省委書記、省人大常委會主任諶貽琴也在事發後第一時間作出批示，要求盡力搜救墮江乘客，盡最大努力減少傷亡，並做好傷者救治、家屬安撫等工作。

她又要求盡快查明事故原因，依法依規追究事故責任，同時要求全省各地各有關部門開展交通安全隱患排查整治，嚴防類似事故再次發生。

責任編輯：易燕丹

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