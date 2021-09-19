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北京環球影城明開幕 實名認證嚴打「黃牛」

社會熱點 22:51 2021/09/19

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廣受期待的北京環球影城，將於周一（20日）正式開園。為減少亂象發生，防範「黃牛」倒賣門票，北京環球度假區出台多項舉措，對任何違法違規倒賣門票等行為「零容忍」；若內部員工參與其中，一經發現將立即辭退。

綜合澎湃新聞等內媒報導，正值中秋小長假外遊旺季，出於安全和疫情防控需要，北京環球影城在9月19日至21日期間實行客流管制，僅限持當日門票、環球城市大道電影院電影票，或有效酒店房間預訂証明的游客進入北京環球城市大道。而20日盛大開園當天，開始營運時間調整為中午12時，閉園時間則延長至晚上10時。

預計十一假期遊客人均消費3300元

北京環球影城早於上周二（14日）公開售票，20日開園門票1分鐘內售罄，3分鐘內門票預訂量破萬；30分鐘內，環球影城大酒店開園當日房間售空。

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中秋連假和十一黃金周期間，環球影城將迎來入園高峰。在線旅遊平台「去哪兒」數據估算，每日人均消費約人民幣3,300元。

中信建投證券研究報告指，北京環球影城開幕且發展成熟後，每年將吸引1,500至2,000萬人次遊客，帶來人民幣250億元到300億元的年營業額，帶動超過千億產值。

開園在即，北京環球影城門票成了「黃牛」眼中的香餑餑，原本638元的門票被炒到五六千，優速通和VIP票的價格更是被炒到離譜。為防範非法倒票，北京環球影城度假區在多環節採用實名制驗證，並利用新技術，加強票務渠道管理。

實名制購票驗票杜絕轉售

其中，北京環球影城主題公園門票採用實名制購票和驗票機制，游客從非正規渠道購買門票存在被欺詐或者無法入園的風險。另外，消費者綁定身份信息后，將在在線購票、入園預約、現場驗票等多個環節採用實名制驗証。門票一經售出，只限綁定有效身份証件者本人使用，不得以任何形式轉讓或轉售。

無懼疫情陰霾 北京環球影城開園當日門票1分鐘內售罄

此外，為防范囤票、倒票行為，園方將對銷售管理系統中相關票務產品的庫存進行統一管理；而環球官方App和官方微信小程序則將採用「反爬技術」，防范黃牛在遊玩高峰期到來前，通過非法程序搶票、囤票。

北京環球度假區也表示，將嚴格執行內部管理，嚴禁員工參與轉售、倒賣行為；一經發現，對相關員工予以辭退或其他嚴肅紀律處分。

北京環球影城規劃包括七大主題景區，分別是哈利波特的魔法世界、變形金剛基地、功夫熊貓蓋世之地、好萊塢、未來水世界、小黃人世界和侏羅紀世界努布拉島，面積全球最大，其中充滿中國元素的功夫熊貓是北京環球影城獨有。

責任編輯：易燕丹

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